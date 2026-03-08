Corrupción en AFA: antes de declarar y en medio de nuevas denuncias, Tapia busca el apoyo de dirigentes del Interior

Los discursos que se pronunciaron el sábado por la noche en el estadio Angel Sandrín, polideportivo de Instituto de Córdoba, fueron desafiantes. Sobregirados , tal vez amparados en la impunidad que tuvieron durante el gobierno kirchnerista, se mostraron encolumnados. Espalda contra espalda. Victimizándose ante el avance de las causas de corrupción que pesan sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino . Justo en la antesala de una semana que los verá desfilar por Comodoro Py y cuando asoma un nombre que encuentra aceptación en parte del Gobierno nacional para suceder a Chiqui : Rodolfo D'Onofrio, nada menos.

“No nos vamos a detener en seguir engrandeciendo el fútbol argentino”, fue la proclama de Tapia en el escenario del “3er Encuentro de Dirigentes del Consejo de Federal del Fútbol Argentino”. Todo un testimonio de intenta mirar hacia adelante, muy a pesar de las pruebas que evalúa la Justicia sobre el dinero negro de la AFA, los testaferros , las mansiones, los autos de lujo, el helipuerto y los caballos pura sangre.

El mandamás de Viamonte busca apoyo en los dirigentes del Interior e intenta verse ajeno, “fingir demencia” como se expresa en las redes sociales, cuando está más cercado que nunca. Sin embargo, hay dos cuestiones que lo preocupan y lo enojan al mismo tiempo: los insultos de los hinchas en todas las canchas -con excepción de Barracas Central, claro- y la posibilidad de ser procesado.

El fantasma judicial lo inquieta porque hay antecedentes de dirigentes que fueron eyectados de sus cargos al comprobarse que cometieron delitos. En mayo del año pasado, Ednaldo Rodrigues fue destituido de la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por orden del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro tras detectarse falsificaciones en documentos oficiales.

La semana pasada, Chiqui logró postergar su declaración ante el juez Diego Amarante en el marco de la denuncia de ARCA respecto al incumplimiento del pago de aportes de seguridad social. El ente recaudador reclama una deuda de 19.300 millones de pesos . Recién se presentará el jueves a las 10.30. Un día antes, será el turno de Toviggino, quien cambió su abogado con el mismo objetivo, demorar su cara a cara con el magistrado en lo penal económico.

Este lunes, Cristian Malaspina -presidente de Argentinos y secretario de la AFA- y Víctor Blanco -ex titular de Racing y ex secretario- estarán en los Tribunales. El primero en comparecer fue Gustavo Lorenzo, director general. Lógicamente, se desligó de todo.

En este contexto, mientras el fútbol paró de manera antojadiza y canceló la 9ª fecha en respuesta a la citación a declarar de Tapia y compañía, surgió un nombre pesado en el caso de que la conducción sea hallada culpable de los delitos que se investigan: D'Onofrio, ex presidente de River.

Se trata de un dirigente muy respetado. Durante su gestión (2013-2021), el millonario ganó 15 títulos, entre ellos dos Libertadores, y siempre fue muy crítico de los manejos de Viamonte. “Hay que poner una bomba en la AFA” , fue su frase más disruptiva.

D'Onofrio se manifestó en contra de los torneos de 30 equipos que pregona Chiqui , fue el primero en abandonar el Comité Ejecutivo producto de estas disidencias y es un hombre de experiencia que seduce a un sector del Gobierno. Está en pareja con Zulemita Menem y posee una gran relación con la poderosa familia. A fin de cuentas, Martín es el presidente de la Cámara de Diputados.

No obstante, Javier Milei se muestra distante de la cuestión . “No me meto en temas deportivos. Yo respeto a rajatabla los lineamientos de la FIFA y eso lo tengo hablado con (Gianni) Infantino, de quien soy su amigo”, le dijo el Presidente de la Nación a Clarín .

De este modo, se volvió a descartar una posible intervención del Ejecutivo, una medida que nunca estuvo en la cabeza del primer mandatario y que agitó la AFA para mover el avispero. La movida no prosperó como tampoco la repatriación del gendarme Nahuel Gallo. La imagen negativa de Tapia , sobre todo después de obligar a los futbolistas a llevar a cabo una huelga de piernas caídas, cayó en un pozo más profundo.

Al presidente de la AFA, de todos modos, no parecen preocuparles las encuestas porque -por ahora- tiene apoyo interno . “Los cabecitas hicimos algo bien”, sostuvo Tapia en referencia a LPF Play, la plataforma donde se transmiten los partidos del Ascenso, que se lanzará oficialmente este lunes.

Previo al cierre de Chiqui , hubo dos dirigentes que hicieron una defensa a ultranza del líder. Emeterio Farías , referente de la Liga Cordobesa de Fútbol, gritó: "No vamos a entregar el rosquete para que nos sigan apretando. No nos vamos a detener, vamos a luchar para mantener todo lo nuestro".

Mario Echeverría , Secretario de Coordinación del Consejo Federal AFA y Presidente Federación Sanluiseña de Fútbol, disparó: “Más del 95% de la dirigencia está representada y apoyando a la conducción de Tapia y Toviggino, algo raro debe haber que nosotros que somos dirigentes, apoyamos en un mundo donde intentan imponernos un anclaje de empresarios. Asociaciones Civiles no cerraron ninguna. Empresas, 22 mil. ¿Hacen falta más empresarios o dirigentes?”.

Toviggino, que hasta ahora solo se había expresado en su cuenta de X (ex Twitter), bramó abajo del escenario: “¿Cómo no voy a estar emocionado cuando veo que todo el fútbol argentino apoya a Claudio Tapia? Es lo único por lo que trabajamos en el fútbol argentino. Que no se olviden”. Y, corriéndose de algún modo de las denuncias que también lo involucran a él, añadió: “Él nos dio este lugar y hoy tenemos que defenderlo. Todos de la mano, sin peleas, sin nada. El fútbol argentino es uno solo. Defendamos la gestión”.

“Es una persecución política y económica. AFA recuperó los derechos, que son millonarios y le van a dar un futuro promisorio a los clubes a nivel federal y metropolitano”, aseguró Malaspina.

Y otra vez les apuntó a las Sociedades Anónimas Deportivas , un plan del Gobierno que no está descartado y pronto volverá a meterse en la agenda legislativa. ¿Se aggiornará a la realidad de las Asociaciones Civiles, un “sistema argentino” como propuso Carlos Anacleto? El presidente de Gimnasia quiere discutir un esquema parecido al alemán, “50+1”, en el que los socios tengan la mayor responsabilidad en la toma de decisiones.

Mientras todo se discute afuera de las canchas, las tribunas estuvieron vacías este fin de semana. Los torneos se reanudarán este martes en horario laboral. Se viene el Mundial y el calendario está apretado. Casi como el círculo que se empieza a cerrar alrededor de Tapia.

Redactor de la sección Deportes, especializado en fútbol

Fuente: Clarín