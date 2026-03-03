Midieron si las inyecciones para adelgazar impactan más en varones o en mujeres y el resultado sorprende

Un estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins se propuso determinar cuán heterogéneo puede ser el impacto de las inyecciones para adelgazar al analizar diferentes categorías: sexo, edad, raza, etnia o índice de masa corporal inicial, entre otras. En sólo uno de estos rubros hubo una llamativa diferencia .

El trabajo acaba de ser publicado este lunes en la revista JAMA Internal Medicine y el sorpresivo resultado arroja algunas hipótesis explicativas, aunque a la vez será objetivo de análisis futuros. Los populares fármacos agonistas del receptor de GLP-1 para la pérdida de peso parecen tener una eficacia similar entre pacientes de diferentes edades, razas y pesos iniciales, pero las mujeres se benefician más que los varones.

La diferencia ha resultado ser estadísticamente significativa. El estudio examinó en total 64 ensayos clínicos con semaglutida (como el Ozempic o el Wegovy), dulaglutida (como el Triglicity) y otros fármacos de este tipo . En el caso que se comparó la eficacia por sexo , en seis ensayos que reunieron a 19.906 pacientes la pérdida de peso fue en promedio del 10,88 por ciento en mujeres y del 6,78 por ciento en varones.

Por el contrario, el análisis mostró una eficacia similar en función de la edad (menores de 65 años frente a mayores de 65 años), la raza, la etnia, el índice de masa corporal inicial (una medida de la obesidad) y los niveles promedio de glucosa en sangre de los últimos tres meses).

Hemal Mehta, profesor asociado en el Departamento de Epidemiología de la Escuela Bloomberg, explica que que “estos resultados deberían dar a los médicos y a sus pacientes más confianza en que los GLP-1 funcionan de manera similar en diferentes poblaciones raciales y étnicas, y en diferentes edades y pesos”.

En cuanto a la explicación de la brecha entre la pérdida de peso según el sexo, los autores señalan que los pueden ser más eficaces en las mujeres “debido a las interacciones sinérgicas con el estrógeno , las diferencias en cómo los cuerpos de las mujeres procesan el fármaco y el menor peso corporal medio de las mujeres”.

“La popularidad y el costo de los GLP-1 son tales que necesitamos más estudios como este para entender mejor los beneficios de estos productos en la práctica clínica, especialmente para individuos que podrían estar subrepresentados en los ensayos clínicos”, dice otro de los autores del estudio G Caleb Alexander.

En las últimas horas se difundió otro estudio que analiza un posible nuevo efecto adverso de estos medicamentos, vinculado a la osteoporosis . Fue difundido en la reunión anual de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos de Nueva Orleans, Luisana.

El estudio, que aún no se ha publicado en una revista revisada por pares, analizó cinco años de registros médicos de más de 146 mil adultos diagnosticados con obesidad y diabetes tipo 2. Encontraron que el 4 por ciento de los que se habían aplicado semaglutida y liraglutida desarrollaron osteoporosis, en comparación con poco más del 3 por ciento de los no usuarios.

La osteomalacia , una condición que hace que los huesos se ablanden, rara en general, ocurrió aproximadamente con el doble de frecuencia en los usuarios de GLP-1. Y las tasas de gota también fueron algo más altas: 7,4 por ciento contra 6,6 por ciento.

Hace una semana, se conoció otro trabajo sobre el posible riesgo de pancreatitis aguda producto del consumo de estos fármacos, a partir de alertas sanitarias emitidas por los gobiernos de Gran Bretaña y Brasil, a las que luego también se sumó el de Paraguay.

Fuente: Clarín