Participó de una emboscada, asesinó a un hombre y pasó 11 años prófugo: ahora lo detuvieron

Después de más de 11 años de búsqueda, la Policía Federal Argentina logró detener al último prófugo de un feroz asesinato ocurrido en San José, Temperley, en enero de 2015. El acusado, conocido como “Tuiti”, fue arrestado en Florencio Varela tras un operativo de vigilancia.

Según la investigación, “Tuiti”, su hermano apodado “Tuerto Rengo” (ya condenado a diez años de prisión) y un primo, planificaron una emboscada contra Víctor Frutos por una supuesta infidelidad con la expareja de uno de ellos.

La víctima fue citada con engaños a la esquina de Armesti y Las Perdices. Allí, “Tuerto Rengo” sacó un arma y disparó diez veces. Tres balazos impactaron en Frutos, que fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió por la gravedad de las heridas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 de Lomas de Zamora, que logró detener al primo de los principales acusados. Sin embargo, los dos hermanos lograron escapar y permanecieron prófugos durante años.

En 2023, el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Walter López, pidió la intervención de la División Homicidios de la PFA para dar con los fugitivos.

En julio del año pasado, los detectives atraparon a “Tuerto Rengo” en la estación Constitución. Al momento de la detención, llevaba un DNI falso para evitar ser identificado, según precisaron fuentes policiales.

La búsqueda de “Tuiti” continuó con tareas de ciberpatrullaje y vigilancia. Los investigadores descubrieron que el sospechoso vendía productos a través de una red social y hacía entregas cerca de la estación de Florencio Varela.

Con esa pista, montaron un operativo discreto en la zona. Finalmente, lo identificaron y lo detuvieron en la intersección de Juan Domingo Perón y Monteagudo.

El hombre, argentino y de 46 años, quedó a disposición de la Justicia, imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” . Ahora espera ser indagado por el fiscal de la causa.

Fuente: TN