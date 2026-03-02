Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan para erradicar plagas

En el mundo de los trucos caseros , hay uno que se transmite de generación en generación y sigue vigente: mezclar cáscaras de naranja con vinagre . Usados de forma correcta, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa económica y accesible para combatir plagas del hogar , en especial hormigas , moscas y cucarachas .

Esta combinación se utiliza principalmente en zonas donde suelen aparecer insectos, como mesadas, zócalos, marcos de puertas y ventanas, cerca de la basura o desagües.

Las cáscaras de naranja contienen aceites esenciales naturales, como el limoneno, cuyo aroma resulta desagradable para muchos insectos. Este componente actúa como repelente y ayuda a mantenerlos alejados de los espacios donde se aplica la mezcla.

El vinagre , por su parte, potencia el efecto. Su olor ácido interfiere con las feromonas que utilizan las hormigas para orientarse y deja superficies menos atractivas para moscas y cucarachas. Juntos, crean un ambiente hostil para las plagas sin necesidad de químicos industriales.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación:

Aplicá en zonas donde veas actividad de insectos o como limpiador preventivo.

Dentro de los principales beneficios de este truco están:

El vinagre se utiliza en distintos trucos caseros porque altera el rastro químico que utilizan muchos insectos para desplazarse y comunicarse. Su acidez y olor intenso generan un entorno poco favorable para que se instalen o regresen a un lugar.

Combinado con cáscaras de naranja, que aportan aceites esenciales con efecto repelente, se convierte en un método simple y efectivo para ayudar a erradicar plagas del hogar. Como en todos los casos, este tipo de soluciones funciona mejor cuando se acompaña de una limpieza profunda y constante, clave para evitar la reaparición de insectos.

