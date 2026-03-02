La miopía se dispara y se instaló un mito sobre una causa que la provoca pero en realidad hace bien

" Ideales para que les des un descanso a tus ojos de la luz azul de las pantallas ", dice un eslogan publicitario online que promueve una óptica en Argentina. La frase muestra con claridad el mensaje inexacto en el que, casi de un día para el otro, quedó involucrado este pedacito del espectro de onda lumínica -la luz azul-, quizás luego de que algún famoso manifestara haber empezado a cuidar sus ojos con un filtro blue blocker .

Partiendo de la advertencia mundial sobre el deterioro de la salud ocular en chicos y adolescentes, vale la pena aclarar algunos malentendidos sobre la relación entre la salud ocular (puntualmente, la miopía ) y la luz azul , que ni por definición hace mal, ni proviene sólo de los dispositivos electrónicos ni tampoco se frena con lentes amarillas o anaranjadas, como creen algunos.

El foco en la miopía y la luz azul tiene otro motivo: existe una proyección preocupante para 2050, según la cual el 40% de los chicos va a ser miope . Salió en un paper del British Journal of Ophthalmology , en septiembre de 2024, titulado Prevalencia mundial, tendencia y proyección de la miopía en niños y adolescentes de 1990 a 2050: una revisión sistemática integral y un metanálisis y realizado por investigadores de China.

Los autores hicieron una revisión sistemática de 276 estudios sobre más de 5,4 millones de niños y adolescentes de 50 países, lo que terminó por mostrar que la miopía infantil no sólo viene aumentando sostenidamente desde 1990 sino que afecta, hace un año y medio, al 30% de los menores del mundo. En base a esas cifras, la proyección para 2050 es que 740 millones de chicos y adolescentes serán miopes.

La pregunta es qué hacer con esto. Es decir, si es un destino ineludible o se puede evitar que los chicos de la casa caigan en la bolsa de los 3 de cada 10 (o, a futuro, 4 de cada 10) que podrían desarrollar miopía en el transcurso de la primaria o secundaria.

Consuela saber que, contra la noción de que la genética “es todo”, ciertos factores ambientales (principalmente el estilo de vida, y en este punto importa mucho la luz azul) direccionan la cuestión, al punto de ser casi determinantes para que la persona termine o no usando anteojos.

Eso sí, es un terreno “en exploración”, explicó Esteban Travelletti, jefe de la sección Pediatría y Estrabismo en la división Oftalmología del Hospital de Clínicas. Aunque compartió con Clarín publicaciones científicas que advierten el peso de la predisposición genética en el riesgo de desarrollar miopía (es dos veces mayor en nenes con un progenitor miope, y cinco veces mayor, con los dos padres miopes), la estadística de la miopía asociada a los hábitos de vida recién se empieza a conocer.

Aun así, Travelletti planteó la importancia de concientizar a la población sobre cómo evitar la miopía adquirida . Compartió conceptos y estrategias clave y, en el camino, desmalezó un par de ideas equivocadas sobre la salud ocular.

Dado que la prevalencia de miopía infantil y adolescente aumentó tanto en los últimos años, la pregunta más indicada quizás sea qué de todo lo que hacemos hoy en forma recurrente deberíamos evitar. El médico lo explicó.

Por un lado, planteó un problema generalizado: “Se habla de las pantallas como causa central de miopía, pero en realidad el problema es estar sostenidamente haciendo foco de cerca en alguna cosa, sin levantar la vista para variar la distancia de lo que se mira”.

El tema importa porque "el ojo miope es aquel que se adaptó tanto a mirar de cerca, que, de algún modo, resignó la visión lejana". ¿Por qué ocurre esto? “El desenfoque producido al ver tanto de cerca estimula que el globo ocular crezca, se estire y deforme, lo que genera una visión lejana deficiente”, aclaró el médico.

Además de en muchos casos terminar usando anteojos, el problema que subrayó es que la miopía también es un factor de riesgo para otras patologías: “No es lo mismo una miopía leve que una alta, que puede predisponer a problemas de retina, cataratas y estrabismo, ya que se produce una debilidad en distintas estructuras del ojo”.

En resumen, la indicación para evitar el surgimiento de miopía en menores o el empeoramiento de un cuadro ya instalado es hacer pausas, o como dijo Travelletti, “fraccionar, interrumpir la visión cercana y mirar de lejos cada cierto tiempo, exactamente lo mismo que uno hace cambiando la postura del cuerpo cuando a veces pasa largo rato leyendo encorvado y quiere evitar que se deforme la columna”.

Negociar las horas de pantalla con los chicos no siempre es sencillo, considerando que “muchas tareas escolares hoy pasan por zoom o plataformas digitales”, admitió el oftalmólogo. Sin embargo, sí se puede intervenir en cómo se usan esos dispositivos, apuntó.

Por ejemplo, posicionando las pantallas a mayor distancia, de modo de exigirle al ojo un foco diferente. Si es una computadora de escritorio, Travelletti recomendó que la pantalla esté a unos 50 a 80 centímetros, en lo posible. Si es el televisor, a dos o tres metros, es lo ideal. “Prefiero que el niño descanse del celu viendo la tele, a que siga mirando el teléfono a pocos centímetros”, lanzó el médico.

Otro punto central muy poco difundido es que está “súper demostrado” -dijo- que "la buena iluminación ambiental y, sobre todo, la luz natural, frenan el avance de la miopía". Tanto es así, aclaró, que “los chicos que están al menos dos horas al aire libre por día, están mucho mejor en términos de miopía que los que no”.

La explicación está en que la luz natural estimula la liberación de dopamina, una hormona conocida, que en esencia es la misma que la que se produce con la actividad física (y que levanta el estado de ánimo casi de forma inmediata), pero en este caso, al producirse adentro del ojo, opera o funciona de modo distinto.

“Más luz natural, más dopamina. Y lo que hace es simplemente frenar el crecimiento desmedido del ojo”, que justamente tiende a causar miopía, aclaró. Por eso, “las aulas con ventanas y buena entrada de luz natural colaboran a que haya menor incidencia de casos de miopía en los chicos”.

Si bien son conocidos los perjuicios de que los chicos pasen el día entero frente al teléfono o la tablet , el primer mito a desterrar es que sean las pantallas las que, en efecto, producen problemas de visión (aunque, como se sabe, sí pueden interferir en la producción de melatonina, lo que puede complicar el sueño ).

“Las pantallas no hacen peor que los libros, en ese sentido”, comparó el médico. Como argumento, invocó el clásico estereotipo del "traga", ese lector ultra estudioso que siempre luce anteojos. "Ahora pareciera que todos los chicos son tragas porque usan lentes, les guste leer libros o no", ironizó.

El otro gran malentendido es la influencia de la luz azul en todo esto, una de las varias partes del espectro de onda visible, de la que cabe remarcar que no sólo está presente en las pantallas sino también en el sol. En los últimos años se instaló la idea (para el médico, poco profundizada) de que la luz azul “hace mal”. Proliferaron filtros que la bloquean y que prometen proteger la vista, con los que la industria de la óptica logró instalar un cautivante producto en el mercado.

Por si caben dudas, esos filtros son transparentes, con un tono azulado casi imperceptible, y nada tienen que ver con los filtros amarillentos o de tono naranja, también de moda en estos días, pero usados para ver con mayor contraste y en horas nocturnas.

Travelletti, que matizó toda la cuestión de la luz azul, aclaró que la alarma por esos rayos surgió por una serie de estudios en cultivos celulares en los que, al iluminar células con luz azul intensa, se observó un daño. De ahí “se extrapoló y planteó que la luz azul debía dañar la retina, sin hacer grandes estudios clínicos que respaldaran la cuestión”.

A la inversa, planteó lo opuesto, y dijo que la luz azul es buena para las personas con miopía . “En la medida en que forma parte del amplio espectro de la luz del sol, la luz azul está asociada al freno del crecimiento ocular en chicos miopes. Y de hecho, la luz natural tiene mucha luz azul. La idea es que el paciente se exponga a todo el espectro de luz natural”, apuntó, y aclaró que, desde ya, “eso no significa desprotegerse ni exponerse a radiación dañina en pleno mediodía”.

En cuanto a la luz azul de las pantallas, Travelletti marcó que no es mala para los miopes (al contrario), pero se mostró cauteloso con respecto a quienes tienen ojo chico ("los hipermétropes"). Si bien “faltan más estudios al respecto, en esos casos podría ser preferible evitar la luz azul”.

Además de las dos horas al aire libre diarias y variar seguido el foco (evitando depositarlo largas horas sin interrupción en alguna cosa muy cercana), Travelletti compartió un segundo combo de estrategias que utiliza en su consultorio. Son “intervenciones médicas que se eligen una vez que la miopía está instalada y progresa”.

La primera es la vía farmacológica: "Básicamente, atropina diluida o en concentraciones muy bajas. Aplicada en gotas, impide que el ojo crezca de manera desmesurada. Esta propuesta se utiliza, con seguimiento médico, en población pediátrica y adolescentes”. La finalidad de la droga: desacelerar el ritmo al que aumenta la miopía.

El otro tratamiento es plenamente óptico, gracias a un tipo de lentes especiales que “corrigen la visión central y modifican el enfoque periférico”.

Son diseños en los que, a propósito, el centro la lente en los anteojos tiene la corrección para el grado de miopía necesario, pero la parte periférica, en cambio, un desenfoque controlado, que (por un efecto óptico bastante complejo de explicar) induce a frenar el crecimiento del globo ocular. Según concluyó el especialista, “se puede decir que es un desenfoque que también frena el avance de la miopía”.

