Merlo: encontraron a un recién nacido abandonado en una vereda y dentro de una bolsa

NACIONALES

Un recién nacido fue encontrado este martes al mediodía abandonado en la vereda en el partido bonaerense de Merlo .

El nene estaba dentro de una bolsa plateada, con el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre en su cuerpo. Tras la intervención policial, fue trasladado a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

El hallazgo ocurrió cerca de las 11.20 en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, en el barrio Rivadavia , frente a un jardín maternal abandonado.

Una adolescente integrante de la comisión de la sociedad de fomento de la zona fue quien lo encontró. En un primer momento, creyó que se trataba de un perrito, pero al acercarse descubrió que era un bebé.

Según relató Liliana, una de las mujeres de la Sociedad de Fomento del barrio Rivadavia, a TN , el recién nacido estaba envuelto en una remera blanca doblada y dentro de una bolsa .

De inmediato dieron aviso a los vecinos y llamaron a la Policía. Minutos después llegaron los efectivos y una ambulancia, que trasladó al recién nacido al Sanatorio San Juan Evangelista , ubicado sobre la calle Eva Perón al 4000.

“Está vivo, está bien. Se lo llevaron con el cordón y todavía tenía sangre en su cuerpito”, explicó Liliana. Desde la comunidad indicaron que las autoridades se comunicarán con el área de Niñez para definir los pasos a seguir y determinar si el bebé será derivado a una casa de resguardo u otra institución.

En paralelo, los vecinos comenzaron a revisar cámaras de seguridad de la zona. Según señalaron, recibieron datos sobre una mujer delgada que habría sido vista entre las 10.30 y las 10.40 con una bolsa similar a la que contenía al bebé, en esa misma esquina.

La comunidad del barrio Rivadavia organizó una vigilia para seguir de cerca la evolución del nene y conocer cuál será su destino en las próximas horas. La Policía investiga el caso para identificar a la persona que lo abandonó.

Fuente: TN