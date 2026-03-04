Congelar naranjas en el freezer: cuáles son sus beneficios y cómo usarlas

La naranja es una de las frutas más consumidas, sobre todo en verano. Este cítrico puede comerse , exprimirse , cortarse en gajos para acompañar alguna comida al horno o, incluso, rallar su cáscara .
Para aprovecharla al máximo, existe un truco que pocos conocen: congelar la naranja antes de usarla . Se trata de un método que no solo prolonga su conservación, sino que también facilita su uso y mejora su rendimiento.
Congelar la naranja no solo te ayuda a evitar el desperdicio y conservarla por más tiempo . Además, se puede rallar su cáscara fácilmente y su jugo se mantiene fresco.
Si preferís, también podés congelar la cáscara rallada para usar en tortas, budines o infusiones.
Fuente: TN
