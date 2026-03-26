Merlo: el dueño del depósito de garrafas que explotó se negó a declarar y seguirá detenido

El dueño del depósito de garrafas que explotó ayer en Mariano Acosta , partido bonaerense de Merlo, se negó a declarar ante el fiscal que investiga la causa, Fernando Cappello , de la UFI N°2 de Morón.

Oscar Adrián Benítez , de 48 años, fue imputado por el delito de ”incendio agravado por peligro de muerte de alguna persona, con dolo eventual". Seguirá detenido, a la espera de las pericias.

El siniestro se produjo poco antes de las 7 de este miércoles en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a los trabajadores con varias quemaduras , siendo asistidos por los vecinos. Inmediatamente fueron trasladados al hospital.

Según consta en el parte oficial, por la explosión se registraron cuatro heridos. Fueron identificados como Diego Hernán Robledo , de 41 años; Victor Hugo Tuller , de 47, y Raúl Oscar Cros , de 48. Un joven de 18 años, Thiago Vera , se encuentra grave con traumatismo craneoencefálico.

Con respecto al origen de la explosión, Tuller les dijo a los agentes que el fuego empezó al conectar una pava eléctrica , que, con una posible pérdida de una garrafa que había en el lugar, explotó en su cara. Según detalla el parte oficial, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en cuello y manos .

A su vez, por la misma explosión, Robledo y Cros terminaron con quemaduras de segundo y tercer grado en varias zonas del cuerpo . Actualmente, están siendo atendidos en la Unidad de Terapia Intensiva, con estado reservado.

Thiago Vera estaba saliendo de su casa este miércoles, poco antes de las 7 de la mañana, cuando una garrafa le pegó en la cabeza y le provocó un fuerte traumatismo en el cráneo. Según pudo saber TN , fue sometido a una craniectomía descompresiva junto a una evacuación de hematomas.

Mientras el joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva bajo estricta observación médica, sus allegados compartieron una cadena de oración en redes sociales, para pedir por su salud y pronta recuperación.

“Prendan una velita por la vida de mi primo, está muy mal, en estado crítico” , fue uno de los tantos mensajes que publicó su familia.

A su vez, entre las personas que enviaron sus oraciones y palabras de apoyo emocional, los amigos del joven le dedicaron unos sentidos posteos pidiendo que se recomponga pronto.

“Vamos mi gordo, que de esta salís más fuerte que nunca. Estamos todos haciéndote el aguante como a vos te gusta, hermano. Todo va a estar bien, mi negrito, sos el más fuerte del mundo y sé que vas a salir de esta. Te amo y te estamos esperando todos ”, compartió una joven en redes sociales.

Fuente: TN