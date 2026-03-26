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Video: un ladrón se burló de la empleada de un kiosco que lo amenazó con un cuchillo mientras le robaba

Redacción CNM marzo 26, 2026

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Un ladrón, que vestía una capa, intentó asaltar un kiosco en pleno centro de la ciudad de Córdoba y la empleada lo enfrentó con un cuchillo de carnicería. Sin embargo, el delincuente tuvo una insólita reacción: se burló de ella y luego se dio a la fuga.

La secuencia se produjo este jueves por la mañana, minutos antes de las 7, en un local ubicado en la calle Chacabuco al 400 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Según lo que se observa en las imágenes, el ladrón ingresó con una manta negra sobre los hombros y se dirigió directamente detrás del mostrador, donde se encontraba la mujer que trabaja en el comercio. En ese momento, ella reaccionó, tomó un cuchilló y logró hacerlo retroceder .

Segundos después, el sospechoso comenzó a hacerle muecas a la empleada en forma de burla . Ella mantuvo firme la mano que sostenía el cuchillo, mientras que con la otra tomó su celular y se lo guardó en el bolsillo para evitar que se lo robara. Luego, el joven se dio la vuelta y escapó del local .

La dueña del kiosco aseguró en diálogo con El Doce que la zona es un “punto rojo” y denunció demoras en la respuesta policial. “Hoy la empleada se pudo defender. Avisé al grupo con policías, pero los móviles llegaron media hora más tarde y no pasó nada ”, afirmó Keply Moreno. Además, sostuvo que el mismo sospechoso habría cometido un asalto a una cuadra del lugar.

La comerciante también expresó su preocupación por la inseguridad en el área e insistió en que los reclamos no tienen respuesta . “He presentado notas, hablé con comisarios y nadie nos lleva el apunte”, manifestó. En ese sentido, pidió la instalación de una posta fija de la Policía.

De acuerdo a su testimonio, en lo que va del año ya registraron al menos siete robos o intentos de robo en la zona . “Somos gente laburadora que solo quiere trabajar tranquila”, señaló.

Fuente: TN


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