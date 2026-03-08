Mayra Mendoza pidió la libertad de Cristina desde el festejo por el Día de la Mujer en Rio de Janeiro

NACIONALES

La diputada provincial bonaerense Mayra Mendoza , una de las principales referentes de La Cámpora y muy cercana a Cristina Kirchner , pidió la libertad de la expresidenta al participar, este domingo, de la marcha por el Día Internacional de la Mujer que se realizó en Copacabana, Río de Janeiro. Comparó la situación de la también exvicepresidenta con la de Lula da Silva , el actual mandatario brasileño que estuvo preso acusado de corrupción.

“Les tienen miedo a las mujeres sin miedo. Por eso en la Argentina estamos viviendo lo mismo que ha sucedido aquí en Brasil, con Lula. Mientras Cristina está presa, [ Javier ] Milei destruye la Argentina”, afirmó Mendoza, que cursa licencia en su cargo de intendenta de Quilmes.

“La proscripción es parte del mismo plan. Frenar a Milei es recuperar la democracia y necesitamos a Cristina en libertad para recuperar el país de la destrucción”, subrayó la diputada bonaerense, banca que asumió en diciembre del año pasado.

La exjefa comunal quilmeña fue una de las oradoras del acto por el Día Internacional de la Mujer que se realizó en Rio de Janeiro, donde mostró una pancarta con una leyenda en portugués, “Cristina livre”, coronada con el dibujo de una bandera argentina y una brasileña. La consigna recrea el mensaje “Lula livre”, que se agitó entre los partidarios del actual presidente cuando estuvo detenido 580 días por el caso conocido como “Lava Jato”.

“Para recuperar nuestro país les pido solidaridad, compañeras y hermanas de lucha. Queremos a Cristina y la queremos libre. ¡Cristina libre! Gracias compañeras, hermanas, de corazón"

Mendoza está en Brasil desde el jueves, en busca de fondos para las obras del Plan Hídrico Social Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras, un proyecto destinado a solucionar los problemas de inundaciones en el oeste del distrito de Quilmes.

Con ese objetivo de financiamiento para obras, Mendoza participó la semana pasada de un encuentro de la Red Mercociudades y Confederación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América, en Latina y el Caribe, en la ciudad de Niteroi. Se reunió con el intendente local, Rodrigo Neves , al que, entre otros obsequios, le entregó una remera con la consigna “Cristina Libre”.

Fuente: La Nación