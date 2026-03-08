PINAMAR: entraron a un dúplex tras forzar una puerta y robaron electrodomésticos

ZONALES





Un robo fue denunciado en un dúplex ubicado en la zona de Del Centauro al 600, en la ciudad de Pinamar, donde delincuentes ingresaron tras forzar una puerta y sustrajeron varios elementos del interior de la vivienda.





El hecho fue advertido por un hombre de 69 años, quien se acercó al domicilio a pedido del propietario, un dueño no residente que no se encontraba en la ciudad.





Al llegar al lugar alrededor de las 9 de la mañana, constató que personas desconocidas habían violentado la puerta trasera a la altura de la cerradura y arrancado el sistema de alarma para poder ingresar al inmueble.





Una vez dentro, los autores sustrajeron un Smart TV de 43 pulgadas marca Philips, una pava eléctrica del mismo fabricante, una tostadora marca Top House y un cubrecama tejido de lana de color rojo.





La denuncia fue radicada en la comisaría de Pinamar y la causa quedó caratulada como robo, con intervención de la UFID N°5, que investiga lo sucedido.