Madrasta celosa envenenó a sus hijastros: Mató a uno y dejó en coma a otro

INTERNACIONALES

La Justicia de Rio de Janeiro condenó a Cintia Mariano Dias Cabral a 49 años, 6 meses y 20 días de prisión por envenenar a sus dos hijastros con “chumbinho”, un potente veneno utilizado como raticida. Uno de ellos murió y el otro sobrevivió.





El fallo fue dictado por el III Tribunal del Jurado tras un juicio que duró más de 15 horas. La acusada fue hallada culpable del homicidio de Fernanda Carvalho Cabral, de 22 años, y de la tentativa de homicidio de su hermano Bruno Carvalho Cabral, de 16.





Según la investigación, el crimen ocurrió en 2022 en el barrio Padre Miguel, en la zona oeste de la ciudad. El jurado determinó que el ataque fue premeditado y motivado por los celos que la mujer sentía por la relación de su pareja con sus hijos.





La joven Fernanda murió tras permanecer 13 días internada por una intoxicación. Meses después, su hermano también se intoxicó al consumir comida preparada por la acusada, pero logró sobrevivir tras recibir atención médica y una limpieza estomacal que confirmó la presencia del veneno.