Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 9 de marzo, minuto a minuto

El dólar oficial cotiza este lunes 9 de marzo a $ 1.435 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En tanto, el dólar blue se consigue a $ 1.415 en el mercado informal. Seguí las cotizaciones en esta cobertura minuto a minuto en Clarín.﻿

La cotización oficial de la divisa arranca una nueva semana con los mismos valores en los que cerró la anterior, a $1.435 para la venta y $1.385 para la compra.

Mientras que el bitcoin trepa más de un 3% a US$68.109, el dólar cripto sube ligeramente a $1.477,14.

Los precios del petróleo se dispararon hasta cerca de los 120 dólares por barril antes de retrocedeir el lunes, en medio de temores a que la guerra de Irán continúe intensificándose. El conflicto, una amenaza para la producción y el transporte marítimo en Oriente Medio, ha golpeado a los mercados financieros.

El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, subió hasta 119,50 dólares a primera hora del día, pero más tarde se negociaba cerca de 105 dólares por barril.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se disparó hasta 119,48 dólares por barril, pero retrocedió a 102 dólares.

El escenario global sumó una dosis de incertidumbre con la escalada del conflicto en Irán, pero para Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina, los mercados han mostrado una resiliencia sorprendente.

En una entrevista con Clarín, el analista destacó que, si bien el ruido geopolítico genera volatilidad, los fundamentos de la región se mantienen sólidos. Para el caso argentino, Revilla resaltó el éxito del ajuste fiscal de Javier Milei y explicó por qué el mercado todavía mira con cautela el riesgo país y el esquema cambiario . Seguir leyendo

El billete subió 15 pesos en la rueda previa para negociarse a $1.415 para la venta en el mercado informal. La semana última bajó $10.

La cotización de la divisa subió 10 pesos el viernes último y cerró la semana en $1.435 para la venta y $1.385 para la compra en la pizarra oficial. En la semana tuvo una subida de $15.

