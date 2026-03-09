Cambia el cronograma del tren Sarmiento: a qué hora sale el primer y último tren desde hoy

Trenes Argentinos anunció que el tren Sarmiento cambiará su cronograma de horarios a partir de este lunes 9 de marzo. La modificación será tanto para las formaciones que salen desde Once como para las que parten desde Moreno.

El cambio de horario se da después de la circulación limitada de este domingo 8 de marzo, donde el servicio funcionó entre las estaciones Liniers y Moreno por obras en distintas zonas de las vías.

De acuerdo con el cronograma difundido por Trenes Argentinos, el nuevo cronograma quedará de la siguiente manera:

El horario de salida del primer y último tren cambia los domingos y feriados. El cronograma para esos días es el siguiente:

Fuente: TN