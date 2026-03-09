Un adolescente de 14 años se ahogó y murió

NACIONALES













Un adolescente de 14 años murió este domingo por la tarde en la ciudad de Córdoba luego de ser trasladado de urgencia a un centro de salud con un presunto cuadro de ahogamiento.

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 14:30 en barrio San Rafael. Según informó la Policía, el menor fue llevado por familiares desde una vivienda ubicada en calle Julián Aguirre al 2700 hasta el Policlínico Policial.

Una vez en el centro médico, el joven fue asistido por profesionales de la salud que intentaron reanimarlo mediante distintas maniobras. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Por estas horas, las autoridades trabajan para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el presunto ahogamiento que derivó en la muerte del adolescente.



