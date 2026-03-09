Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: nueva ola de ataques a gran escala sobre Teherán, advertencia de China y apoyo de Putin al nuevo líder supremo del régimen

NACIONALES

En el décimo día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán , este lunes 9 de marzo recrudece el fuego cruzado en Medio Oriente. El ejército israelí anunció una nueva ola de ataques a gran escala, luego de que se confirmara la muerte de dos civiles en su territorio por los misiles que sigue lanzando Teherán. China y Rusia salieron a dar su apoyo al nombramiento de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor del ayatollah eliminado en la ofensiva, como nuevo líder supremo de Irán. Salto en el precio del petróleo, que ya superó los US$ 100 el barril por el conflicto.

La Liga de las Estrellas de Qatar anunció la reanudación de su campeonato el próximo jueves, once días después de que la Federación qatarí suspendiera todas las competiciones en su territorio debido a la inestabilidad en la región por el conflicto bélico.

El anuncio se produce en momentos en que se mantiene la incógnita de si la Finalissima entre España y Argentina, campeones de Europa y de América, se disputará en el estadio de Lusail como estaba previsto el 27 de marzo, cambia de lugar o se aplaza, aún con intensas negociaciones entre todas las partes implicadas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que 11 países, incluyendo "vecinos de Irán, europeos y Estados Unidos" preguntaron a Kiev cómo combatir los drones iraníes.

"A día de hoy, hay 11 pedidos de países vecinos de Irán, países europeos y Estados Unidos", escribió Zlenski sin más detalles en su cuenta de Facebook. Según comentó, su Gobierno ya ha respondido a algunas de esas demandas "con decisiones concretas y un apoyo específico".

Desde que estalló la guerra, Irán ha lanzado ataques, con drones y misiles, contra países de la región aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Baréin.

Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco", señaló el ministerio en un comunicado. Algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar víctimas, añadió la fuente.

"Reafirmamos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza a nuestro territorio y espacio aéreo. Recordamos que es de interés general atender las advertencias de Turquía al respecto", afirmó el ministerio.

El presidente ruso Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Khameneí, como sucesor de su padre, Ali Khameneí, en el liderazgo del país, tras la muerte de este en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el Kremlin.

Las palabras de Putin se dan luego de que Donald Trump advirtiera que la nueva autoridad de Irán "no durará mucho" si no tiene su aval y coinciden con el posicionamiento de China que pidió respectar la integridad territorial y la soberanía iraní. Seguir leyendo

El Ejército israelí anunció este lunes que inició una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra objetivos de infraestructura en Teherán, Isfahán y el sur de Irán, la segunda de este lunes.

A primera hora de la mañana, anunciaron otra ofensiva horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

En ese comunicado, informó de que el domingo su fuerza aérea alcanzó 400 objetivos militares iraníes en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas.

Dos hombres que trabajaban en una obra en construcción murieron en el centro de Israel por los impactos causados tras una andanada de misiles de Irán, lo que supone los primeros fallecidos en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó que al llegar a la obra afectada, se encontró con dos hombres inconscientes y que, tras realizar la maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos. El segundo herido fue trasladado al hospital, donde falleció poco después, según informó a su vez el servicio de emergencias israelí United Hatzalah.

El Líbano cumple este lunes una semana bajo una devastadora campaña de bombardeos israelíes, la segunda en apenas 15 meses y que ha puesto al Gobierno libanés en contra del grupo chií Hizbulá por haber lanzado motu propio el ataque que provocó el estallido del nuevo conflicto.

En sus primeros siete días, la ofensiva aérea deja ya más de 400 muertos, 1.100 heridos, medio millón de desplazados registrados con las autoridades libanesas y más destrucción en un país que aún esperaba fondos internacionales para abordar la reconstrucción tras la guerra anterior.

Francia solicitó este lunes una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido al "brutal deterioro" de la situación en el Líbano, informó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en sus redes sociales. "Ante el brutal deterioro de la situación, Francia solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", informó Barrot en su cuenta oficial en X.

Este anuncio llega el mismo día en que el Ejército israelí ha bombardeado el Dahie, el conjunto de suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, apenas unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes. "Continuamos nuestras conversaciones con las autoridades libanesas e israelíes para evitar que el país caiga en el caos, lograr un alto el fuego y continuar el proceso esencial de desarme de Hizbolá", manifestó el jefe de la diplomacia francesa.

Irán nombró el lunes a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo de Irán, como el próximo gobernante de la República Islámica, lo que pone al frente a un clérigo de línea dura mientras la guerra que se extiende por Oriente Medio disparaba los precios del petróleo e Irán atacaba infraestructura energética regional.

El domingo, antes de asumir, Donald Trump le advirtió que "no durará mucho". Sin embargo, recibió el respaldo del presidente ruso Vladimir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció este lunes su "indefectible apoyo" al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israel-estadounidense.

"Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes", dijo Putin en su mensaje a Mojtaba Jamenei.

Por su parte, Donald Trump declaró este domingo que el próximo líder "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

Ucrania envió aparatos interceptores y un grupo de expertos a Jordania para ayudar a ese país a derribar los drones que usa Irán en sus ataques, dijo el presidente Zelenski en una entrevista con el New York Times.

“Reaccionamos de forma inmediata”, dijo el mandatario, que explicó que el pedido fue hecho por EE.UU. el jueves y el equipo de especialistas emprendió su viaje a Medio Oriente un día después. Desde el comienzo de la invasión de Rusia hace más de cuatro años, Ucrania desarrolló sus propias defensas para derribar los drones iraníes Shahed que el Kremlin lanza masivamente contra su territorio.

Jordania es uno de los principales aliados de Washington en la región y tiene una importante base militar estadounidense que fue atacada por Irán en la última semana.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, le reclamó a Irán "un cambio radical de postura" que conduzca en particular a terminar con las "acciones desestabilizadoras y peligrosas" para poner fin a la guerra.

"La cuestión no es quién es el nuevo líder supremo. La cuestión para el régimen -añadió- es hacer grandes concesiones, un cambio radical de postura, poner fin a las acciones desestabilizadoras y peligrosas, respetar los derechos de los iraníes y permitirles construir libremente su futuro", afirmó.

En una charla telefónica, el presidente francés, Emmanuel Macron, le había pedido el domingo a su par de Irán, Masud Pezeshkian, el cese inmediato de los ataques a los países vecinos y que reabra el estrecho de Ormuz, una de las grandes vías de circulación del petróleo y el gas.

El ejército israelí continuó durante la madrugada de este lunes con su ofensiva contra Irán.

Lanzó una nueva oleada de ataques sobre la infraestructura del régimen de Teherán, que tuvo como blancos una fábrica de motores para cohetes, bases de lanzamientos de misiles de largo alcance y edificios utilizados como cuarteles generales por las fuerzas militares, según información oficial. Israel también siguió con el bombardeo de enclaves del grupo terrorista Hezbollah en Beirut.

Al igual que el petróleo, el precio del gas natural se dispara por la guerra en Medio Oriente. Este lunes daba un salto de más del 30 % en la apertura de los mercados de Europa.

Según datos de Bloomberg, el valor para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en el continente, subía el 30,02 %, a 69 euros por megavatio hora (MWh).

En una jornada volátil, el gas natural ya había aumentado el viernes en Europa un 5,23 %, hasta cerrar a 53,38 euros.

China pidió este lunes respetar la soberanía y la integridad territorial de Irán tras el nombramiento de su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, y reiteró su oposición a cualquier interferencia externa en los asuntos internos de otros países.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Pekín se opone a cualquier injerencia "bajo cualquier pretexto", y pidió además un alto el fuego inmediato y la vuelta al diálogo para evitar una mayor escalada de la guerra en Medio Oriente.

Indicó además que la designación del nuevo líder supremo es "una decisión tomada por la parte iraní conforme a su propia Constitución". Estas declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el sucesor del ayatollah eliminado por los bombardeos "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con la aprobación de su gobierno.

Turquía anunció el despliegue de seis cazas F-16 y sistemas de defensa antiaérea en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), sólo reconocida por Ankara, dentro de las medidas para mejorar su seguridad por la guerra en Medio Oriente.

Estos refuerzos llegan después de que el lunes pasado Grecia enviara cuatro cazas F-16 a la base militar de Pafos, en el oeste de Chipre, en respuesta a un ataque con drones iraníes lanzado desde Líbano a un enclave aéreo británico en la isla.

Francia, España, Italia y Reino Unidos también han enviado barcos militares para garantizar la seguridad de Chipre en el Mar Mediterráneo.

La principal petrolera de Bahrein, la compañía nacional BAPCO Energies, declaró este lunes "fuerza mayor" en sus operaciones, lo que le permite incumplir sus obligaciones respecto al mercado mundial, debido a los ataques con misiles y drones de Irán contra sus instalaciones en el Golfo Pérsico.

La empresa destacó que la decisión fue tomada tras "el reciente y brutal ataque (con un misil) que tuvo como objetivo una de las unidades de Bapco Refining Company", causando un incendio en una de las principales refinerías del país.

La guerra en el Golfo Pérsico generó una fuerte tensión sobre los suministros mundiales de petróleo y gas, y provocó una escalada significativa de los precios en los mercados internacionales, donde el barril de Brent se ha encarecido cerca de un 30 % en la primera semana del conflicto, mientras que el gas en Europa se disparó hasta un 50 %.

Una fuerte explosión se escuchó hace minutos en los suburbios del sur de Beirut, enclave de Hezbollah, y luego se vieron densas columnas de humo, informó un

Se trata de una zona de la capital del Líbano que es bastión del grupo terrorista aliado a Irán y sus residentes fueron evacuados por orden del ejército israelí, que llevó adelante varios bombardeos allí durante la última semana.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó este lunes que sus fuerzas interceptaron cuatro ataques separados con cinco drones iraníes en las últimas 12 horas, que tenían como objetivo el enorme yacimiento petrolífero de Shaybah. Es un blanco sobre el que régimen de Teherán ya había lanzado el sábado aparatos del mismo tipo, que también fueron derribados.

Las autoridades de Arabia Saudita detallaron además que se frustraron dos ataques con drones sobre el norte de Riad, la capital, y uno con tres misiles dirigidos contra la Base Aérea Príncipe Sultán.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín