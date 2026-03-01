MADARIAGA: Salió alcoholizado de un bar, perdió el conocimiento, le hurtaron el celular y encontró que lo vendían en internet

Luego de salir de un bar, en la zona de Costa Rica y Perú, un joven de 20 años relató que alrededor de las 5:30 salió de un bar de la zona y, producto de la ingesta de alcohol, perdió el conocimiento y quedó tendido en la vereda. Minutos después, al recuperarse y regresar a su domicilio, advirtió que le habían sustraído su teléfono celular, un Samsung A03 negro.





Al intentar comunicarse al número, el aparato ya se encontraba apagado según supo CNM. Horas más tarde, el damnificado observó en la red social Facebook que un perfil ofrecía a la venta un celular con características coincidentes con el suyo.





La investigación quedó en manos de la UFID N° 8. Tras tareas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo, se logró identificar al presunto autor del hecho.





La fiscalía dispuso las actuaciones de rigor y la notificación correspondiente según los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal bonaerense.