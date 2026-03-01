Darle fideos con pollo hervido a tu perro: qué beneficios tiene y por que lo recomiendan

Los dueños de perros a menudo buscan formas naturales de complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a alimentos ultraprocesados. Entre las opciones más habituales aparece una combinación clásica de la cocina casera: fideos con pollo hervido. Aunque muchas personas la ofrecen como comida blanda ocasional, también surge la duda sobre por qué algunos veterinarios la recomiendan en determinados momentos.

Según expertos en nutrición canina y veterinarios consultados por portales especializados como PetMD y el American Kennel Club (AKC) , los fideos con pollo hervido pueden incorporarse de manera puntual a la alimentación de un perro, siempre que se preparen correctamente y no sustituyan el alimento balanceado.

Los fideos con pollo hervido aportan una combinación de carbohidratos y proteínas de fácil digestión, lo que los vuelve útiles en situaciones específicas. Veterinarios y especialistas citados por PetMD y el AKC explican que, ofrecidos de forma ocasional, pueden brindar beneficios como:

En general, los veterinarios recomiendan esta combinación como dieta blanda temporal o complemento ocasional, sobre todo cuando el sistema digestivo del perro necesita descanso.

Aunque se trata de una preparación simple, es importante respetar algunas pautas básicas para evitar problemas de salud:

Darle fideos con pollo hervido a tu perro puede ser una alternativa válida como complemento ocasional o dieta blanda transitoria. La clave está en la preparación adecuada, las cantidades justas y el asesoramiento veterinario para garantizar una alimentación equilibrada y saludable.

Fuente: TN