MADARIAGA: Rompieron una reja de una casa deshabitada y se llevaron varios electrodomésticos

MADARIAGA





Un robo fue denunciado en una propiedad ubicada en la calle Costa Rica al 50, en la ciudad de General Madariaga, donde autores desconocidos ingresaron a una vivienda y sustrajeron distintos electrodomésticos y elementos del hogar.





Según supo CNM, el hecho ocurrió en una segunda vivienda ubicada dentro del terreno de una chacra, a unos 70 a 100 metros de la casa principal, donde anteriormente residía su padre fallecido. El lugar no estaba habitado desde fines de diciembre de 2025.





El propietario indicó que no visitaba la vivienda desde aproximadamente el 10 de febrero, cuando se encontraba de vacaciones. Al regresar constató que personas desconocidas habían arrancado una reja de una ventana que da hacia un descampado, lo que habría sido utilizado para ingresar al inmueble.





Una vez dentro, los autores no dañaron la ventana corrediza de aluminio, pero sustrajeron varios objetos del interior de la casa. Entre los elementos robados se encuentran una pava eléctrica de color gris con enchufe especial adquirido en Chile, un horno microondas blanco, un televisor plasma de aproximadamente 50 o 60 pulgadas marca LG o Philips, un anafe eléctrico de dos hornallas, una tostadora eléctrica blanca y cubiertos marca Tramontina.





Además, en el patio del lugar, los delincuentes sustrajeron un pequeño bombeador de agua de color verde con su motor, que se encontraba dentro de una casilla de material.



