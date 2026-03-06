Pasar cáscaras de naranja por los rieles de la ventana: para qué sirve y cuándo hacerlo

Las cáscaras de naranja pueden ser mucho más que un simple desecho, sino que tienen otros usos que pocas personas conocen. Uno de ellos es el de pasarlas por los rieles de la ventana , uno de los sectores más olvidados de la casa a la hora de limpiar.

Este truco, que se volvió viral en redes sociales, es tan fácil como efectivo. Sirve para hacer una limpieza, ahuyentar insecto y dejar un aroma cítrico que perfuma la casa.

Los rieles de las ventanas corredizas suelen ser un imán para el polvo, la tierra y la suciedad. Con el tiempo, esto puede hacer que las ventanas se traben o cueste deslizarlas.

La parte interna de la cáscara de naranja tiene una humedad natural que ayuda a aflojar la mugre pegada. Además, al frotarla, libera aceites esenciales que dejan un perfume cítrico y agradable en el ambiente.

También, el aroma de la naranja también puede ayudar a ahuyentar insectos , ya que muchos bichos no soportan los olores cítricos.

Si bien es un método eficaz, es importante aclarar que no reemplaza a la limpieza regular de los rieles, sino que solo funciona como complemento. Para aquellos sectores que estén demasiado sucios o con humedad, es clave realizar una más profunda, con productos específicos para eso.

Podés aprovecharlo cada vez que hacés la limpieza general de la casa o cuando notás que los rieles están llenos de polvo.

Es especialmente útil después de días de viento o lluvia , cuando suele acumularse más suciedad en las aberturas.

Fuente: TN