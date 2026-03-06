MADARIAGA - ESTAFA VIRTUAL: le hackearon la cuenta de Naranja X y le transfirieron más de $1,8 millones

MADARIAGA





Una mujer denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de que delincuentes lograran acceder a su cuenta de Naranja X y realizaran transferencias por una suma millonaria.





Según consta en la denuncia, la víctima posee una tarjeta de crédito de Naranja X a su nombre, cuyo resumen solía ser abonado por una de sus nietas. Sin embargo, por cuestiones familiares, la joven dejó de hacerse cargo de esos pagos, por lo que se iniciaron gestiones para modificar los datos asociados a la cuenta.





En ese contexto, una de las hijas de la damnificada buscó en internet un número de contacto para realizar el reclamo. Tras encontrar un teléfono que supuestamente pertenecía a Naranja X, se comunicó y fue atendida por un hombre que se presentó como “Matías”, operador de la empresa.





Durante la llamada, el supuesto representante le indicó una serie de pasos para cambiar el correo electrónico asociado a la cuenta, mientras le proporcionaba claves y códigos para completar el procedimiento desde distintas aplicaciones instaladas en el celular, entre ellas Naranja X, Mercado Pago y Banco Nación.





Horas más tarde, al revisar la situación en una sucursal de Naranja X en Villa Gesell, una empleada confirmó que la cuenta había sido hackeada y que el número telefónico con el que se habían comunicado no pertenecía a la empresa.





Al revisar los movimientos, se detectó que el 4 de marzo de 2026 se realizaron varias transferencias hacia una misma cuenta bancaria a nombre de Lucas Germán Mansilla.





Las operaciones registradas en menos de una hora y el monto transferido supera los $1.900.000.





Tras advertir la maniobra, la víctima dio de baja la cuenta de Naranja X y dejó la tarjeta en la sucursal de Villa Gesell. También aportó capturas de pantalla de las transferencias realizadas para avanzar con la investigación.





El caso fue denunciado y la Justicia investiga la estafa para intentar identificar a los responsables y recuperar el dinero sustraído.