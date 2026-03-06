Internaron a un guardavidas con un disparo en la cabeza en Mar de las Pampas

ZONALES





Un guardavidas fue hospitalizado este viernes por la tarde tras resultar herido por un disparo en la cabeza en la zona de Juez Repetto y la playa, en Mar de las Pampas. El hecho ocurrió alrededor de las 15:50 y es investigado como un posible intento de autodeterminación.





Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, el episodio fue reportado por el propio servicio de guardavidas, lo que motivó el envío de un móvil al lugar. Sin embargo, minutos después se supo que el hombre había sido trasladado por sus propios medios en un vehículo particular.





Finalmente, a las 16:02 ingresó al hospital municipal a bordo de una camioneta que sería propiedad de un familiar. Allí quedó internado con pronóstico reservado, mientras los médicos evaluaban la posibilidad de derivarlo a un centro de mayor complejidad.





Tras el traslado, desde el lugar donde ocurrió el hecho se solicitó la presencia de otro móvil policial debido a que habría quedado el arma de fuego con la que se produjo el disparo. Por esta razón se dio intervención a la Comisaría Tercera, que realiza las actuaciones correspondientes y trabaja en la preservación de la escena.





De acuerdo con las primeras averiguaciones, la última persona que tuvo contacto con el guardavidas fue una compañera de trabajo que lo relevó cerca de las 13 horas. Según su testimonio, durante ese momento mantuvieron una conversación normal y no observó comportamientos extraños. Al retirarse, el hombre se despidió con la frase: “Nos vemos mañana”.