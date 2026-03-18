MADARIAGA: abrieron sobres en concurso de precios para la compra de cubiertas

MADARIAGA





La Municipalidad de General Juan Madariaga llevó adelante la apertura de sobres del Concurso de Precios N° 1/2026, destinado a la adquisición de cubiertas para la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.





El acto se realizó el 17 de marzo de 2026 en la Oficina de Contrataciones, con la presencia de autoridades municipales y oferentes, en el marco de un proceso orientado a mejorar el funcionamiento de los distintos sectores operativos de la ciudad.





Ofertas presentadas





En esta instancia se recibieron tres propuestas económicas:

Baliña Luis y Baliña Sebastián S.H. : $29.303.748,00

Paso Agustín : $34.752.928,00 (con alternativa de pago financiado)

Arenas Neumáticos Tandil S.A.: $36.734.800,00 (con alternativa de pago financiado)





Próximos pasos





Las ofertas serán ahora evaluadas por las áreas técnicas correspondientes, que analizarán tanto las condiciones económicas como los aspectos técnicos para definir la adjudicación, conforme a lo establecido en el pliego.





Desde el Municipio destacaron que este tipo de procedimientos busca garantizar transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos y la mejora continua de los servicios, en beneficio de toda la comunidad.