Detuvieron al presunto “viudo negro” acusado de maniatar y asesinar al docente universitario de Caballito

El presunto viudo negro acusado de cometer el homicidio del profesor universitario David Walter Aguirre el mes pasado fue detenido este martes en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo fue llevado a cabo por la División Investigaciones Comunales 6 de la Policía de la Ciudad en una vivienda de la localidad de Loma Hermosa. Junto a él, arrestaron a un cómplice: sería un amigo que le daba alojamiento.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores seguían el rastro del sospechoso que había sido captado por cámaras de seguridad cuando ingresaba al departamento de Aguirre, ubicado en Hidalgo al 300, en el barrio porteño de Caballito. Horas después, un compañero de trabajo de la víctima halló el cuerpo del docente sin vida y maniatado en el lugar.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que las tareas de inteligencia incluyeron el análisis de imágenes obtenidas en la zona y la reconstrucción de los movimientos del principal sospechoso. Esta tarea permitió ubicarlo en la casa de un amigo en Loma Hermosa, donde se realizó el allanamiento. Durante el procedimiento, también fue arrestado un cómplice que se encontraba en el domicilio.

El principal acusado estaba siendo investigado por atacar al docente bajo la modalidad conocida como “viudo negro” el pasado 10 de febrero en Caballito.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 58, bajo dirección de Jorge Héctor Emilio Fernández, quien intervino desde el inicio de la causa. Según precisaron las fuentes a Infobae, los detenidos serán indagados en las próximas horas y podrían enfrentar cargos por homicidio agravado.

El material secuestrado durante el allanamiento, que incluye teléfonos y otras pertenencias, será analizado para establecer el móvil del crimen y determinar si existen más personas involucradas en la causa, agregaron las fuentes policiales consultadas por Infobae.

Desde un primer momento, fuentes del caso aseguraron: “Al parecer, la víctima pasó la noche con una persona de sexo masculino”. A partir de estos indicios, los investigadores sospechan que podría tratarse de un caso de “viudo negro”.

Los detalles son inquietantes: Aguirre fue hallado tendido en el piso del dormitorio, con una funda de almohadón dentro de la boca y las manos atadas . Además, presentaba heridas y la habitación se encontraba desordenada.

En su perfil de LinkedIn figuraba como licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, desde fines de 2024 se desempeñaba como CEO de Fenikso, una empresa dedicada a la ciberseguridad.

También era director de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Flores (UFLO), institución en la que previamente había sido profesor asociado y coordinador de esa misma carrera.

En la UBA, por su parte, trabajó en la Facultad de Ciencias Económica s como profesor adjunto de la materia “Planeamiento a Largo Plazo”. A lo largo de su trayectoria académica integró el cuerpo docente de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, del Colegio del Pilar y de la Universidad Escuela Argentina de Negocios.

En el ámbito público, en tanto, se desempeñó como consultor del Ministerio de Educación bonaerense dentro del programa Conectar Igualdad, donde realizó relevamientos y capacitaciones en distintos distritos.

Fuente: Infobae