Los peluqueros coinciden: “Lavarse el pelo todos los días es perjudicial porque elimina los aceites naturales”

Lavarse el pelo forma parte de la rutina de muchísimas personas. Para algunos es un hábito diario, sobre todo después de hacer deporte o en días de calor. Sin embargo, cada vez más especialistas señalan que usar shampoo todos los días no siempre es lo más recomendable .
El motivo principal es que el cuero cabelludo produce aceites naturales que cumplen una función protectora . Esos lípidos ayudan a mantener el equilibrio de la piel y a proteger la fibra capilar.
Cuando el cabello se lava con demasiada frecuencia, sobre todo con productos fuertes, esa protección natural se elimina constantemente . Con el tiempo, esto puede provocar sequedad , debilitamiento del pelo , más frizz y una pérdida de brillo .
Además, algunos expertos advierten que puede aparecer el llamado “efecto rebote” . En ese caso, el cuero cabelludo responde produciendo más grasa para compensar la que se pierde con los lavados seguidos. El resultado es que las raíces se engrasan más rápido , lo que da la sensación de que el pelo necesita lavarse otra vez.
El propio cabello suele dar indicios cuando algo no está funcionando bien. Entre las señales más comunes aparecen:
En muchos casos, ese exceso de grasa en la raíz no tiene que ver con falta de higiene, sino con un desequilibrio del cuero cabelludo provocado por el lavado constante .
Los especialistas también remarcan que no existe una regla única para todos . La frecuencia ideal depende del tipo de cuero cabelludo, del grosor del cabello y de la rutina diaria de cada persona.
Por ejemplo, quienes tienen cuero cabelludo graso pueden necesitar lavarlo más seguido, mientras que las personas con cabello seco o sensible suelen beneficiarse de espaciar los lavados.
También influyen factores como el ejercicio, el clima, la contaminación o el uso de productos de peinado.
Cuando el lavado frecuente es inevitable, los expertos recomiendan tomar algunos recaudos para cuidar el cabello:
Fuente: TN
