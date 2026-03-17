Lomas de Zamora: mataron a un almacenero en un brutal asalto y todo quedó grabado

Un lamentable hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos de Lomas de Zamora. Un almacenero de barrio fue brutalmente asesinado durante un asalto ocurrido en la noche del domingo y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Los delincuentes eran dos y simularon ser clientes para entrar al local . Una vez adentro amenazaron al comerciante, que intentó defenderse del robo y se enfrentó a los ladrones. Finalmente, recibió un disparo que resultó fatal .

Todo pasó cuando faltaban pocas horas para que el fin de semana termine. El hombre, que trabajaba en el comercio barrial incluso los domingos, fue sorprendido por los delincuentes minutos después de las 21 .

Llegaron caminando y esperaron en la puerta a que una clienta termine de comprar. Cuando la mujer salió del local, ingresaron. Adentro hubo una pelea con el comerciante , que intentó defenderse del ataque, y terminaron disparando al menos una vez .

La bala le provocó heridas graves y el hombre, de 65 años, finalmente murió . Este martes a las 10 será el velatorio en el que sus seres queridos le darán el último adiós.

El ingreso y la huida de los ladrones quedaron registrados en una cámara de seguridad instalada frente al almacén. Mientras que otra cámara cercana capturó el momento en el que se dieron a la fuga en una camioneta . No está claro si era manejada por los propios delincuentes o si la conducía un tercer cómplice.

Según pudo saber eltrece, hasta el momento no hay detenidos por el hecho . El caso está siendo investigado por las autoridades.

Fuente: TN