Lanús: una jubilada quedó en medio de un tiroteo y fue asesinada de un tiro en la espalda

Una noche de tensión y violencia terminó de la peor manera en Villa Diamante, Lanús Oeste . Una jubilada de 73 años , identificada como Blanca Alba Fuenzalida , murió tras recibir un disparo en la espalda durante un tiroteo entre vecinos y un grupo de jóvenes en moto.

Todo sucedió cerca de la medianoche del domingo, a metros de la Plaza San José Obrero , en la esquina de Ucrania y San Vladimiro . Según informaron fuentes de la investigación, un grupo de jóvenes se encontraba reunido en varias motos, generando molestias por el ruido a esa hora .

Vecinos de la zona habrían salido a increparlos por el escándalo, lo que desató una situación fuera de control. Al menos uno de los jóvenes comenzó a disparar contra una vivienda , y desde el interior de la casa respondieron también con disparos.

En medio de ese intercambio de balas, Blanca Fuenzalida , que estaba dentro de la casa baleada, recibió un tiro en la espalda . Los agresores escaparon rápidamente del lugar, mientras que una ambulancia trasladó de urgencia a la mujer al Hospital Evita .

A pesar de los esfuerzos médicos, la jubilada murió poco después de ingresar al hospital.

La Policía Bonaerense trabaja intensamente para identificar y detener a los responsables de la brutal agresión. El caso quedó en manos de la UFI 6 de Lanús , a cargo del fiscal Martín Rodríguez .

La mujer militaba para el partido de La Libertad Avanza en Lanús . Desde las redes, la despidieron con un conmovedor mensaje. “Fue una mujer que se destacó por su calidez, su alegría y su permanente predisposición para colaborar”, escribieron.

“ Doña Blanca fue además la primera mujer en unirse al partido en Santa María, demostrando desde un primer momento una gran iniciativa, compromiso y apoyo para que este espacio crezca”, agregaron.

“Quienes tuvimos la oportunidad de compartir momentos con ella sabemos que su sonrisa y su buena energía eran contagiosas. Blanca fue una de esas personas que dejan huella en cada lugar donde estuvieron ”, expresaron.

Fuente: TN