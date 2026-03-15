Llevar una hoja de laurel envuelta en papel aluminio: por qué lo recomiendan y para qué sirve

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativa como positivamente.

Para las prácticas de esta filosofía, los objetos personales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, ya que funcionan como canales de energía en contacto constante con quien los usa. Uno de ellos es el laurel , una planta aromática que desde la antigüedad se asocia con la protección, la prosperidad y la buena energía.

A esta planta se le atribuyen diversas propiedades relacionadas con la abundancia y la protección energética cuando se la utiliza de una manera específica, aunque se deben seguir ciertos pasos y cuidados para que surta efecto en la vida cotidiana.

Para potenciar la energía positiva y aprovechar todos los beneficios de este ritual, se deben tener en cuenta ciertas características y, sobre todo, la forma en que se guarda la hoja:

El Feng Shui sugiere realizar este ritual en momentos de cambio, como el inicio de un nuevo proyecto, el comienzo de mes o cuando se busca atraer nuevas oportunidades en la vida personal o laboral. También se recomienda que la billetera o el bolso donde se guarda la hoja estén limpios y ordenados para no bloquear la energía.

Bien utilizado, llevar una hoja de laurel envuelta en papel aluminio puede convertirse en un símbolo de protección y prosperidad para muchas personas, siempre que se acompañe de hábitos conscientes y se respeten las recomendaciones del Feng Shui para mantener el equilibrio energético.

Fuente: TN