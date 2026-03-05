Llevar un cuarzo rosa en la billetera: para qué sirve y cuándo hacerlo

NACIONALES

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativa como positivamente.

Para las prácticas de esta filosofía, los objetos personales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, ya que funcionan como canales de energía en contacto constante con quien los usa. Uno de ellos es la billetera, un elemento directamente asociado al dinero, el valor personal y la abundancia.

Entre los objetos más recomendados para equilibrar estas energías se encuentra el cuarzo rosa , una piedra conocida por su vínculo con el amor, la armonía y la autoestima, pero que también puede influir en la relación con el dinero y la estabilidad emocional.

Para potenciar la energía positiva y aprovechar todos los beneficios de este ritual, se deben tener en cuenta ciertas características y, sobre todo, la forma en que se guarda la piedra:

El Feng Shui recomienda incorporar el cuarzo rosa en la billetera en etapas de cambios personales, inicio de mes, nuevos trabajos o cuando se busca mejorar la relación con el dinero. Es fundamental que la billetera esté ordenada, sin papeles innecesarios ni billetes rotos, para permitir que la energía fluya correctamente.

Usado de manera consciente, llevar un cuarzo rosa en la billetera puede convertirse en un símbolo de equilibrio, bienestar y abundancia emocional, siempre que se acompañe de hábitos alineados con el cuidado personal y las recomendaciones del Feng Shui.

Fuente: TN