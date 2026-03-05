Se termina el buen tiempo: para cuándo se esperan lluvias en Buenos Aires

Luego de una jornada muy calurosa, el tiempo cambió en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Este jueves la temperatura máxima será más baja y se espera un ambiente más húmedo, con mayor nubosidad e inestabilidad durante gran parte del día.

Mientras que ayer se alcanzaron los 33°C, hoy la máxima ronda los 27°C , con cielo mayormente nublado y una sensación más pesada por la humedad. En este contexto, no se descarta la aparición de chaparrones aislados , que podrían darse de manera puntual y por períodos cortos.

Durante la mañana se espera una temperatura cercana a 20°C , con cielo mayormente nublado y ambiente húmedo.

Por la tarde, la temperatura podría subir hasta 27°C . En ese momento del día existe la posibilidad de algunos chaparrones aislados , aunque no se esperan lluvias generalizadas.

Hacia la noche, el termómetro se ubicará cerca de 22°C , con cielo mayormente nublado y tiempo inestable , por lo que la probabilidad de precipitaciones seguirá presente.

Para el viernes , las chances de lluvia serán más altas. La inestabilidad estará presente durante gran parte del día debido a la combinación de humedad, nubosidad y circulación de aire inestable .

Esto podría generar chaparrones intermitentes desde la mañana , que aparecerían de forma irregular a lo largo de la jornada.

Se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima cercana a los 25°C , con un ambiente más fresco que en días anteriores, pero todavía con elevada humedad.

Fuente: TN