Liberaron a la mujer que había abandonado a su bebé en Merlo

NACIONALES

La mujer que había sido detenida por abandonar a su bebé en una vereda de Merlo recuperó su libertad en las últimas horas, luego de una decisión del juez de Garantías a cargo de la causa.

El hallazgo del bebé ocurrió este martes cerca de las 11:20, cuando una joven que se dirigía a su trabajo notó un movimiento inusual en una bolsa ubicada sobre la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, frente a un jardín maternal abandonado. Al acercarse, comprobó que en su interior había un recién nacido.

La decisión fue tomada por juez de Garantías Ricardo Fraga, quien le concedió la libertad. De cualquier manera, sigue imputada.

Fuente: Clarín