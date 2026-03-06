Mató a su pareja y esperó a la policía con un whisky: lo condenaron a perpetua y dio una impactante respuesta

NACIONALES

La Justicia de Córdoba sentenció este jueves a prisión perpetua a Adrián Pérez Tica por el femicidio de su pareja, Rosana Silvina Rotchen , ocurrido el 15 de abril de 2025 en la localidad cordobesa de Los Reartes.

La condena se dictó en un juicio abreviado , donde el acusado fue encontrado culpable de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Pérez Tica ya estaba detenido en la cárcel de Bouwer desde el día del crimen.

Durante la audiencia, uno de los momentos más tensos se vivió cuando el juez le preguntó a Pérez Tica si estaba arrepentido por lo que había hecho.

“Dijo ‘por supuesto’ con ironía” , relató a El Doce la hija de la víctima, Denise Noeliaher . Y agregó: “El juez interrumpió la situación y le ordenó que volviera a sentarse. No puedo afirmar qué sintió el juez, pero creo que no le cayó muy bien a nadie la respuesta”.

“Yo estaba de frente y nunca pudo mirarme a los ojos a pesar de la insistencia con mi mirada”, describió la joven sobre la actitud del femicida en la sala.

Para la familia de la víctima, la sentencia representa un paso importante en medio del dolor. “ El duelo sigue estando, pero se siente más limpio con la condena justa ”, aseguró.

Pérez Tica y Rotchen se habían mudado desde Rosario a Los Reartes en busca de tranquilidad. Sin embargo, el 15 de abril de 2025, tras una discusión en la casa que compartían, el hombre la asesinó de un escopetazo.

Después, cargó el cuerpo de la mujer en la caja de su camioneta y permaneció en la galería de la casa bebiendo whisky hasta que llegó la policía.

De acuerdo con el relato de familiares, Pérez Tica se comunicó con los hijos de la víctima y les envió un mensaje confesando el crimen.

“Le volé los sesos por culpa tuya y de tu hermano”, fue la frase que recibieron.

La hija de Rotchen fue quien alertó a la Policía de Córdoba desde Santa Fe tras recibir el mensaje. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el femicida apenas ofreció resistencia y terminó detenido.

En el interior de la casa encontraron una frase escrita con tiza en una pared: “En la vida hay que ser justo, pagá lo que debés” .

Pérez Tica tenía antecedentes de violencia de género con su exesposa y madre de sus hijos. Según la familia, Rosa Rotchen no había realizado denuncias previas, aunque atravesaba una situación de violencia psicológica y había decidido separarse poco tiempo antes del femicidio.

Fuente: TN