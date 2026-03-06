Michael Jordan, ex basquetbolista: “Para tener éxito hay que ser egoísta, o si no nunca lo lograrás”

NACIONALES

Michael Jordan , ganador de seis títulos de la NBA y considerado como el mejor basquetbolista de la historia, tiene una visión muy polémica sobre cómo conseguir los objetivos: “Para tener éxito hay que ser egoísta , o si no nunca lo lograrás”.

En realidad, su pensamiento –que figura en citas de libros de otros autores que la recogieron- es más amplio y se completa así: “Una vez que alcanzpas tu máximo nivel es importante dejar de aislarte, mantenerte accesible y ser generoso con los demás ”.

La frase generó polémica , porque Jordan logró el reconocimiento en un deporte que se juega en equipo, por lo que la ambición personal debería tener un límite ya que el bien superior es -o debería ser- el triunfo colectivo.

El alero que hizo historia en los 90 jugando para Chicago Bulls (ganó seis anillos) hoy tiene 63 años y se alejó de Charlote Hornets, un equipo de la NBA del que fue principal propietario durante más de una década.

Algunos interpretan que cuando Jordan habló de ser egoísta para tener éxito quiso referirse a dedicar tiempo, energía y enfoque para el logro de sus objetivos personales. Según esa teoría, apuntó a no distraerse con excusas, dudas o buscando complacer a todo el mundo.

El extraordinario deportista también hizo hincapié en que es clave entrenar más que nadie, practicar durante horas, estudiar al rival y prepararse mentalmente para situaciones de máxima presión.

Un punto importante en la teoría de Michael para explicar por qué conquistó el éxito deportivo durante años se relaciona con la convivencia con el fracaso. También tiene una frase motivacional respecto de esto:

“ He errado más de 9 mil tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. He fallado una y otra vez. Pero esa es la razón por la que tuve éxito . Todos mis héroes han fracasado en algún momento, y esa es mi mayor motivación ”, señaló.

Además de destacarse por su talento y una capacidad física increíble que le permitía saltar y quedar suspendido en el aire una fracción de segundo más que el resto, Michael Jordan se impuso por una personalidad competitiva feroz . Su hambre de gloria nunca se saciaba.

Eso lo llevó a ser reconocido como jugador más valioso de las finales en 5 oportunidades. Su impulso constante de superación y una enorme resistencia a la adversidad lo pusieron un escalón arriba del resto.

Para él todo era posible dentro de la cancha. Pese a que no es muy alto (1,96) para pelear con los pivots gigantes de la NBA, ganaba los rebotes con su increíble capacidad de salto. Embocaba triples con porcentajes altísimos. Era casi infalible en los libres y se destacaba como asistidor. Un jugador completo al que siempre se le daba la pelota para que definiera los partidos con el último tiro contra la chicharra.

Su mentalidad ganadora es resaltada por compañeros, rivales y entrenadores . No quería perder ni en un entrenamiento y si alguien lo desafiaba utilizaba eso como combustible motivacional.

La serie documental The last dance (El último baile) expuso su carrera de un modo descarnado, haciendo foco en su regreso después de abandonar el básquet para incursionar en su otra pasión, el béisbol .

Eso también trajo polémica y su ex compañero de equipo Scottie Pippen , acaso su mejor socio en la cancha, lo criticó con dureza. Según su punto de vista, la serie no reflejó la realidad y ocultó la importancia del equipo para los logros personales de Jordan.

“Michael fue egoísta . El documental no nos dio el crédito que merecíamos por ayudarlo a convertirse en el mejor de todos los tiempos ”, aseguró Pippen, poniendo en evidencia que el astro cumplió con su máxima aún después de retirarse del deporte.

Fuente: TN