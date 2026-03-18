Legisladores de Karina Milei salieron a cruzar a Jorge Macri: lo acusaron de copiarles un paquete de medidas

“Que pague el copyright ” , decían esta tarde fuentes partidarias de La Libertad Avanza ( LLA ) a LA NACION después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , anunciara este miércoles un paquete de medidas para impulsar el acceso a la vivienda en la Capital , con créditos a tasas subsidiadas , sobre todo enfocados a la clase media.

Cuando falta un año para la disputa de 2027, la pelea por la conducción del gobierno porteño se recalienta día a día, con los libertarios envalentonados tras ganar las últimas dos elecciones en el territorio de los Macri; y el alcalde de la Capital activo en solidificar su gestión y aprovechar el mal momento que atraviesa el Gobierno por las complicaciones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien encabezó la boleta a nivel local en 2025 y que picaba en punta como candidato de los hermanos Milei, que están en el ojo de la tormenta también por la causa $LIBRA .

Hoy luego de que Macri anunciara créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda con una tasa de interés subvencionada y, además, que los fondos del Instituto de Vivienda (IVC) porteño solamente se destinarán desde ahora a ese financiamiento, salieron a cruzarlo legisladores que tienen línea directa con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , también titular nacional de LLA. La voz cantante la llevó Pilar Ramírez , jefa de la bancada libertaria en territorio capitalino y amiga personal de la hermana presidencial.

“Parecida, casi un homenaje, pero nuestra propuesta es mejor: cierren el IVC. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad” , le escribió Ramírez a Jorge Macri en X .

Parecida, casi un homenaje, pero nuestra propuesta es mejor: CIERREN EL IVC. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad. https://t.co/iu786Iz7db

Se sumó a los dardos Nicolás Pakgojz , quien entró a la Legislatura en las últimas elecciones impulsado también por Karina Milei. “Jorge, qué bueno que se inspiren en nuestras ideas, pero con proyectos a medias tintas no alcanza: hay que eliminar el IVC e ir a fondo con las reformas que necesitan los porteños. La libertad sigue avanzando en la Ciudad de la mano del modelo de Javier Milei" , le dijo Pakgojz.

La posición se remató con un mensaje desde la cuenta oficial de LLA en la Capital: “Podrán imitarnos, igualarnos jamás”.

Las ideas de la libertad hoy marcan la agenda porteña. Podrán imitarnos, igualarnos jamás. VLLC!!! https://t.co/A3gYvWnKx1

La ciudad de Buenos Aires es uno de los territorios de mayor ambición para LLA, principalmente por su electorado antikirchnerista y por el decrecimiento de Pro en los últimos comicios, atado a un buen desempeño de los candidatos del Presidente.

“Nosotros hacemos las cosas, no son declamativas” , se limitaron a responder este miércoles a los dardos libertarios desde Uspallata, donde tiene asiento Macri. Así ningunearon los posteos críticos.

En el campamento violeta, por su parte, aseguraban que la arremetida contra el jefe de Gobierno se debió a que hace una semana la bancada que conduce Ramírez presentó una serie de proyectos vinculados al tema habitacional, que incluían que el Banco Ciudad financiara créditos accesibles y que los fondos del Instituto de Vivienda se redireccionaran a la Jefatura de Gabinete, para así ejecutar políticas públicas de acceso a la vivienda.

“Salimos a marcar que es un proyecto nuestro, que es una idea nuestra. Igual nos encanta, en definitiva, ya estamos gobernando la Ciudad nosotros ”, se entusiasmaba una fuente del Gobierno este miércoles sobre la batería de anuncios de Macri de esta mañana, que incluyó también la concesión de los medios públicos de comunicación de la Capital.

Los libertarios por estas horas acusaban a Macri de “tomar y copiar” las ideas que forman parte de la agenda de Milei para desarrollar su carrera política de cara a la reelección. “Festejamos que la pelea sea quién presenta más baja de impuestos, pero si copian nuestras ideas, nuestros postulados, reconózcanlo. Acá marcamos nuestra postura porque fue muy alevoso, se copió directamente” , dijo una voz libertaria a LA NACION.

Más allá de que Pro y LLA mantienen un vínculo institucional en la Capital, poco duraron los tiempos en que ambas fuerzas confluyeron para la legislativa nacional de octubre y acordaron una baja de las hostilidades.

Entre dardos al jefe de Gobierno, los “karinos” obviaron el episodio Adorni, una de las caras del partido a nivel local. Otro de los rostros porteños libertarios es la senadora nacional Patricia Bullrich , que obtuvo su banca en la Cámara alta gracias al electorado capitalino y quien no atraviesa el mejor momento de la relación con Karina Milei debido a un alto perfil con un sesgo cuentapropista que no gustaría a la hermana presidencial. Ramírez , aliada incondicional de la secretaria general, sigue sus designios y camina los barrios de la Ciudad bajo el paraguas de que es la presidenta del partido a nivel local.

En tanto mañana, desde las 10 y en Parque Norte, Mauricio Macri buscará darle un renacimiento al partido que lo llevó a ser presidente en 2015 y, antes, jefe de Gobierno. Recuperar identidad amarilla -diluida entre tanto violeta libertario los primeros dos años de gestión de Milei- se ve como una de las premisas. El discurso de cierre estará a cargo del expresidente.

“¿Mañana qué hacen? ¡Qué suerte! Nosotros estamos en otra", exclamó una fuente partidaria de LLA sobre el evento amarillo que está pronto a realizarse y que nucleará a la plana mayor del espacio macrista, que se mostrará así como una alternativa nacional al mileísmo, del que hasta ahora fue (casi) siempre un aliado fiel.

Fuente: La Nación