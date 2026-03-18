Un motociclista grave tras ser embestido por un conductor que huyó

ZONALES

Un grave accidente de tránsito ocurrido el viernes por la tarde en la intersección de avenida Fortunato de la Plaza y Alejandro Korn dejó como saldo a un joven gravemente herido y a un conductor prófugo, intensamente buscado por familiares de las víctimas.





Según el testimonio de allegados, el siniestro se produjo cuando una motocicleta en la que viajaban dos personas circulaba por la avenida y un vehículo intentó cruzar desde la calle Alejandro Korn, quedando detenido en medio de la calzada. Para evitar el impacto, el conductor de la moto realizó una maniobra brusca que lo llevó a invadir el carril contrario, donde terminó chocando contra otro automóvil.





Tras provocar la peligrosa situación, el conductor del vehículo que habría originado la maniobra se dio a la fuga sin detenerse. En la motocicleta viajaban un adolescente de 14 años y un joven de 21.





El menor sufrió golpes, pero se encuentra fuera de peligro tras ser atendido en el Hospital Materno Infantil. En tanto, el conductor de la moto resultó con una triple fractura en una de sus piernas, dos de ellas expuestas, por lo que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).





El otro vehículo involucrado fue un Fiat Uno conducido por un hombre de 70 años, quien no sufrió lesiones, aunque su automóvil presentó daños materiales.





A raíz del hecho, familiares de los heridos solicitan colaboración para identificar al conductor que provocó el accidente y escapó. Piden que cualquier persona que haya presenciado lo ocurrido o cuente con imágenes de cámaras de seguridad aporte información para avanzar en la investigación.