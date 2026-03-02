Le sacaron el celular a una presa influencer que mostró cómo festejaba su cumpleaños en la cárcel

Agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense le sacaron el celular a Paola “Malala” Galeano, la presa influencer que generó polémica tras publicar videos festejando su cumpleaños en el Penal N°40 de Lomas de Zamora.

El procedimiento ocurrió el miércoles por la tarde y desde entonces la interna no volvió a compartir contenido en redes sociales. La mujer lleva 13 años en la cárcel y se volvió viral hace pocos días luego de mostrar cómo celebraba su último cumpleaños tras las rejas.

Con arcos de globos, un equipo de música, cortinas de cotillón, luces led y una torta de pastelería decorada, Galeano provocó una ola de reacciones. Entre TikTok e Instagram, la “presa influencer” acumula un total de casi 300 mil seguidores.

Fue detenida por un crimen que cometió en el 2013, donde ella y otros tres hombres asesinaron a tiros a Carlos Alberto Gauna, durante un intento de robo para llevarse su camioneta.

En el 2014 aceptó un juicio abreviado en el Tribunal en lo Criminal N°5 de La Matanza. En ese momento, fue condenada por considerarla partícipe necesaria del homicidio en ocasión de robo.

La investigación había determinado que Galeano fue quien señaló a la víctima y ocultó información importante para la causa.

Años después, en el 2016, su abogada defensora presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense, pero fue rechazado. Según trascendió, la mujer recuperaría su libertad en agosto de 2026.

Según informó el portal Diario Lomas, esta no sería la primera vez que Galeano se enfrenta a consecuencias por la exposición pública. El año pasado también le habrían sacado el celular durante una requisa, luego de dar una entrevista que la viralizó en su momento.



