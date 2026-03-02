La Casa Rosada cargó contra la AFA tras la gestión para liberar a Nahuel Gallo

NACIONALES





El Gobierno cargó contra la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, luego de la liberación del gendarme argentino, Nahuel Gallo, que estuvo 448 días detenido por el chavismo: “Tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció que la administración de Delcy Rodríguez no iba a entregarles al gendarme argentino. Gallo finalmente regresó de Venezuela en un vuelo contratado por la entidad liderada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Adorni afirmó que la prioridad del Gobierno siempre fue preservar la integridad del agente argentino: “Para nosotros es prioritario que efectivamente Gallo haya sido liberado, que haya vuelto, después de 448 días de no saber cuál era la situación que atravesaba”.

El jefe de Gabinete dijo en declaraciones a Radio Mitre: “Estamos felices y emocionados por lo ocurrido. Fueron dos meses de intenso trabajo, desde la caída de (el líder chavista) Nicolás Maduro. Para nosotros es prioritario lo que pasó, y los involucrados tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen chavista. Es un tema que nos excede, nos limitamos a la felicidad de que Gallo haya vuelto luego de dos meses de intenso trabajo".

Manuel Adorni admitió que el gobierno de Venezuela no le iba a entregar a Nahuel Gallo: “No tenemos relación”

Adorni reconoció que el gobierno de Venezuela no iba a entregarle a Gallo: “Está claro que el régimen chavista no le iba a entregar ningún preso político al Gobierno, que lo iban a liberar en las condiciones más lejanas al Gobierno. No tenemos relación con el chavismo".

El jefe de Gabinete reiteró, en declaraciones a El Observador Radio, que “los involucrados (dirigentes de la AFA) tendrán que explicar qué relación que tienen con el chavismo para que las cosas se dieran como se dieron”.

Adorni destacó las gestiones del canciller, Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su predecesora, Patricia Bullrich, “por todo el trabajo que hicieron, ya que los resultados son los únicos que se buscaron siempre, la recuperación de la libertad de Gallo y su vuelta a la Argentina”.

El jefe de Gabinete dijo que están “felices que Gallo se haya reencontrado con su familia, después de dos años de haber estado preso por un régimen dictatorial” y que trabajan parta que “no queden más presos políticos argentinos en Venezuela”, donde sigue detenido el abogado, Germán Giuliani, desde mayo del año pasado.

El vuelo en el que Gallo volvió a la Argentina llegó pasadas las 4.40 al aeropuerto de Ezeiza, en un avión privado vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino. Escoltaron al gendarme el prosecretario de la institución, Luciano Nakis, y el secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares.