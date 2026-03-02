El primer paro docente contra Kicillof en el inicio de clases se sintió fuerte en el GBA y casi no tuvo acatamiento en colegios privados

NACIONALES

El paro docente en la Provincia tuvo impacto diverso según las regiones y de acuerdo con el régimen de gestión. En grandes ciudades y en Gran Buenos Aires se sintió con fuerza y en localidades más pequeñas del interior la actividad fue casi normal. La otra variable: las escuelas públicas resultaron afectadas por la medida de fuerza y en los institutos de enseñanza privada la reanudación del ciclo lectivo fue normal , con actos, banderas y uniformes impecables.

Esta vez no se pueden confrontar números oficiales con los datos que suelen aportar los gremios en las protestas en el sistema educativo: las dos partes decidieron no difundir porcentajes o evaluaciones sobre la medida que por primera vez en seis años realizan todos los sindicatos de trabajadores de la educación al gobierno de Axel Kicillof (un mandato completo y poco más de la mitad del segundo).

Una recorrida de Clarín por escuelas céntricas de la capital bonaerense confirma el escenario descripto más arriba: los primarios y secundarios estatales estuvieron sin actividad o con escasísima concurrencia. Y los privados (los docentes están enrolados en Sadop) concretaron el inicio del ciclo lectivo sin dificultades.

Otro dato de relevancia: el gobernador y la directora de Escuelas, Flavia Teruggi, no programaron actos oficiales de inauguración del ciclo lectivo , como ocurre desde hace décadas. “Tenemos previsto realizar ceremonias en distintos niveles de enseñanza a partir del martes”, confirmaron a este diario en la Dirección de Escuelas.

En la provincia de Buenos Aires están matriculados 5,2 millones de estudiantes en jardines, primarias y secundarias. Al igual que en otras 15 jurisdicciones, este lunes debía reanudar las tareas escolares después del receso de verano.

En la provincia se decidió un paro hace más de una semana, cuando fracasó la instancia de paritaria salarial. El Frente Gremial Docente, que incluye al sindicato Suteba, de pronunciada cercanía política con Axel Kicillof- decidieron la medida por considerar “insuficiente” la propuesta de aumento para este año.

Primero anunció le protesta la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y luego tuvo que sumarse Suteba, conducido por Roberto Baradel , aliado político del gobernador. Aunque este gremio apuntó los reclamos al gobierno nacional: pidió por la convocatoria a la paritaria nacional, refuerzos en el presupuesto educativo y retorno del fondo de incentivo docente. Además, en el gremio aclararon que “se sumaban ” al paro convocado por Ctera, organización de la que forman parte y que este mediodía organizó una movilización en el centro porteño .

Luego de esta medida, el gobierno de la Provincia tiene prevista una nueva reunión paritaria el miércoles 4 de marzo . El encuentro con los docentes será a las 11 y con otros trabajadores estatales, que también están en conflicto, a las 13. Los sectores sindicales ya rechazaran la propuesta oficial de un incremento del 3% para el mes de enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.

“Es insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”, respondieron los sindicalistas.

Para Kicillof, resulta un escenario incómodo. Atesoraba como valor de su gestión que comenzó en 2019, que nunca tuvo inconvenientes para empezar las clases. Buenos Aires tiene más de 360 mil docentes que se desempeñan en 18.000 establecimientos de gestión pública. Y subsidia parte de los haberes de otros 60 mil que trabajan en colegios e institutos privados.

El 27% del presupuesto anual de la Provincia (estimado en 43 billones de pesos) se destina al sistema educativo. Cada peso que se mejora en el salario de los docentes representa montañas de billetes.

“Como entendíamos que la medida nacional iba a suceder si o si, nos concentramos en resolver la paritaria en las próximas semanas para que el ciclo lectivo no se vea alterado. Entendemos que hay buena predisposición de los trabajadores. Buscaremos que el martes todas las escuelas tengan clases normalmente” , admitieron fuentes de la Gobernación.

La oferta del gobierno llevaba el salario de un docente que ingresa al sistema a $ 762.200; un maestro de grado con “quinta hora” (jornada extendida), a $ 961.000 y un docente que logra jornada completa (dos cargos), a $ 1.524.300.

Además de Buenos Aires, tendrían que haber empezado las clases en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Fuente: Clarín