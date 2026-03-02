Le dio una extensión a su hija de 13 años y el primer gasto lo dejó sin palabras: “Viven en un cumpleaños”

Un usuario de X compartió la foto del primer gasto que hizo su hija de 13 años con la extensión de su tarjeta y aseguró que no lo podía creer. La publicación se viralizó en pocas horas y generó cientos de comentarios en la red social.

El hombre le sacó una foto al ticket de la primera compra y la publicó. “¿Podés creer que le hice una extensión en la tarjeta a mi hija de 13 años y en lo primero que gastó fue en Victoria Secret ?“, escribió indignado.

Enojado por la situación, anunció que tomaría una medida drástica y le sacaría la extensión recién entregada a su hija: “¡Chau! Cancelo extensión hasta nuevo aviso . Si no es responsable, que se maneje".

Además, reveló que también estaba ofendido con la abuela, que la acompañó a su hija a hacer la compra. “ Voy a tener que hablar con mi vieja que la acompañó. Estos viven en un cumpleaños ”, sentenció el usuario.

La publicación se viralizó rápidamente y obtuvo más de 3 mil likes y 190 respuestas en menos de 24 horas . En los comentarios, muchos usuarios de Twitter lo cuestionaron por haberle entregado una extensión a tan corta edad, mientras que otros apoyaron la decisión.

“Es tu culpa por hacerle una extensión de la tarjeta con 13 años ”, ¿Le das una tarjeta y te enojas porque gasta?“, “ ¿Le diste un criterio? ¿Tuvieron una charla, algo? ¿O solo le diste la tarjeta?”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Fuente: TN