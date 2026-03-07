Lavarse los pies con laurel y agua tibia: por qué lo recomiendan y cuándo conviene hacerlo

El cuidado de los pies es tan importante como el resto del cuerpo, aunque a veces no se le dé mucha importancia. En este sentido, existe un truco casero y eficaz para implementar y mantenerlos en buen estado: el lavado con laurel y agua tibia .
La mezcla de estos dos promete aliviar molestias, relajar el cuerpo y dejar una sensación de frescura en los pies. Es ideal para quienes pasan muchas horas de pie, caminan mucho o simplemente quieren regalarse un momento de descanso antes de dormir.
Este baño se puede hacer una o dos veces por semana , según las ganas y necesidades de cada uno.
Este método es ideal para implementar después de un día largo o de mucha caminata. También se puede hacer después de realizar ejercicio o antes de dormir para favorecer la relajación.
