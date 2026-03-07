Home Ads
NACIONALES

Regar el aloe vera con agua de papa: para qué sirve y cuáles son sus beneficios

Redacción CNM marzo 07, 2026

Home Ads

Home Ads

El aloe vera es una de las plantas favoritas para tener en casa. Es resistente, fácil de cuidar y tiene un montón de usos. Sin embargo, aunque parece indestructible, necesita algunos cuidados clave para lucir siempre verde y vigorosa. Un truco para hacerlo, es el de regalarla con agua de papa .

Algunos expertos en jardinería aseguran que este método aporta minerales y nutrientes que ayudan a que la planta crezca más fuerte y con hojas más firmes.

El líquido que se obtiene al hervir las papas, que normalmente termina en la pileta, contiene pequeñas cantidades de minerales como potasio y fósforo , dos aliados fundamentales para el desarrollo de las plantas.

En el caso del aloe vera, usar agua de papa puede:

El agua debe estar fría o a temperatura ambiente antes de usarla para evitar dañar la planta.

Aunque este método puede ser muy beneficioso, no hay que abusar . El aloe vera es una planta que no tolera el exceso de humedad, así que lo ideal es usar el agua una vez cada dos o tres semanas .

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags