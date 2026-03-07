Regar el aloe vera con agua de papa: para qué sirve y cuáles son sus beneficios

El aloe vera es una de las plantas favoritas para tener en casa. Es resistente, fácil de cuidar y tiene un montón de usos. Sin embargo, aunque parece indestructible, necesita algunos cuidados clave para lucir siempre verde y vigorosa. Un truco para hacerlo, es el de regalarla con agua de papa .

Algunos expertos en jardinería aseguran que este método aporta minerales y nutrientes que ayudan a que la planta crezca más fuerte y con hojas más firmes.

El líquido que se obtiene al hervir las papas, que normalmente termina en la pileta, contiene pequeñas cantidades de minerales como potasio y fósforo , dos aliados fundamentales para el desarrollo de las plantas.

En el caso del aloe vera, usar agua de papa puede:

El agua debe estar fría o a temperatura ambiente antes de usarla para evitar dañar la planta.

Aunque este método puede ser muy beneficioso, no hay que abusar . El aloe vera es una planta que no tolera el exceso de humedad, así que lo ideal es usar el agua una vez cada dos o tres semanas .

Fuente: TN