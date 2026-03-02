Lavarse los pies con jabón neutro y sal: para qué sirve y cuándo hay que hacerlo

Los pies son las partes del cuerpo que más sufren el desgaste del día a día. Están constantemente en contacto con las zapatillas o con el suelo y soportan la carga del peso corporal durante la mayor parte del día. Por eso, hay varias técnicas para limpiarlos y relajar los músculos de esa zona, entre las que se destaca lavarlos con jabón neutro y sal .

Este método es altamente efectivo para eliminar olores y reducir la sensación de cansancio en los pies . Da muy buenos resultados a un costo bajo, ya que ambos ingredientes son económicos y a la vez fáciles de conseguir en cualquier supermercado.

No obstante, los especialistas que lo recomiendan también explican que es un método que no sustituye tratamientos médicos o productos especializados, aunque sí puede resultar útil para mantener los pies frescos, cómodos y libres de bacterias.

Lavarse los pies con jabón neutro y sal puede convertirse en un hábito simple pero muy efectivo para mejorar la higiene diaria. Esta combinación ayuda a eliminar bacterias y hongos que se acumulan por la transpiración , el uso prolongado de calzado y el contacto con distintas superficies. La limpieza profunda no solo remueve la suciedad visible, sino también los microorganismos responsables de infecciones comunes.

Uno de los beneficios más valorados es la prevención del mal olor . La sal actúa de manera natural contra las bacterias que generan ese aroma desagradable, mientras que el jabón neutro limpia sin alterar el equilibrio de la piel. Esto es clave para mantener los pies frescos y saludables, especialmente en épocas de calor o tras jornadas intensas.

Además, esta rutina contribuye a suavizar la piel. El agua tibia ayuda a ablandar durezas y zonas resecas al facilitar una exfoliación suave con el masaje. Con constancia, los talones pueden verse más lisos y menos ásperos, con menor formación de grietas y una mejora de la apariencia general.

Otro punto a favor es la sensación de descanso. Sumergir los pies en agua tibia y masajearlos suavemente puede disminuir el cansancio en esa zona después de caminar mucho , entrenar o pasar varias horas parado.

El uso de jabón neutro garantiza higiene sin irritaciones. Al tener un pH suave y carecer de fragancias fuertes, resulta ideal para pieles sensibles o propensas a reacciones. De esta manera, se logra una limpieza eficaz sin comprometer la salud cutánea.

Se aconseja realizar este baño de pies al finalizar el día, cuando la acumulación de sudor, roce y cansancio es mayor. Hacerlo una o dos veces por semana suele ser suficiente para aprovechar sus beneficios sin alterar la barrera natural de la piel.

El procedimiento es simple. Primero se coloca agua tibia en un recipiente amplio donde los pies puedan apoyarse con comodidad, y luego se debe agregar una cucharada de sal y mezclar hasta que se disuelva. Luego llega el momento de mojar los pies y aplicar jabón neutro, frotando suavemente con especial atención en talones, plantas y entre los dedos, donde suele acumularse más humedad y suciedad.

Finalmente hay que enjuagar con agua limpia y secar de manera minuciosa. Este último paso es fundamental, ya que la humedad retenida favorece la proliferación de hongos . Un secado cuidadoso completa la rutina y garantiza una higiene efectiva y segura.

Fuente: TN