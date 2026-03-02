Denunciaron a Luis D’Elía: lo acusan de promover el odio y justificar el atentado a la AMIA

NACIONALES

El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este lunes una denuncia penal contra el dirigente social Luis D’Elía en los tribunales federales de Comodoro Py. La acusación apunta a la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la promoción de la hostilidad por motivos religiosos y políticos, y a la justificación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el año 1994.

La investigación se originó a partir de una serie de manifestaciones públicas realizadas por el exfuncionario kirchnerista el pasado 28 de febrero en su cuenta personal de la red social TikTok, registrada bajo el nombre @luisangeldelia.

Según consta en las fojas iniciales de la denuncia, en esos registros audiovisuales el dirigente justificó su accionar bajo una premisa directa: “Los compañeros de la Guardia Revolucionaria iraní me han pedido que informe al pueblo argentino”. A partir de allí, D’Elía lanzó una serie de acusaciones donde aseguró que “la guerra regional va a durar mucho tiempo contra el sionismo criminal”, al que culpó de destruir Palestina, de quemar bosques en la Patagonia y de saquear los minerales de la Argentina. Además, reiteró el supuesto mandato militar para anunciar medidas geopolíticas: “Me han pedido los compañeros de la Guardia Revolucionaria iraní que transmita esto (...). Acaba de decretar el ejército iraní el cierre total del estrecho de Ormuz. Chau Netanyahu, que te sea leve”.

Posteriormente, D’Elía amplió sus mensajes durante una intervención pública en Radio Belgrano AM 570. De acuerdo a la transcripción incorporada por la fiscalía, el acusado se autoproclamó representante del régimen de Teherán: “En este país, Milei es Estados Unidos, Israel y el sionismo. ¿Quién es Irán en la Argentina? Yo soy Irán”.

En esa misma entrevista radial, el exfuncionario apuntó directamente al ataque terrorista de 1994 con una teoría conspirativa. “Probablemente, como hace 30 años, hagan otro atentado en la Argentina para victimizarse. Van a hacer un atentado seguro para culpar a Irán”, sostuvo D’Elía, para luego concluir: “Hoy está recontra probado que hace 30 años estos atentados lo hicieron la SIDE y el Mossad”.

A raíz de estas alocuciones, Stornelli advirtió en su escrito que las expresiones del dirigente tuvieron como posible objeto la “justificación y/o promoción del odio y la hostilidad contra un grupo determinado de personas en razón de su religión, nacionalidad e ideas políticas”. El fiscal agregó que, con esos mismos mensajes, el acusado también apuntó a justificar el ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, el cual dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.

Para avanzar con la instrucción sumarial y acreditar la materialidad de los hechos, el fiscal sugirió una serie de medidas de prueba concretas. En primer lugar, solicitó incorporar material periodístico anexo a la denuncia para graficar el tenor de los mensajes. El funcionario destacó de manera específica una nota del sitio web de Clarín publicada el 1º de marzo de 2026. El artículo ofrecido como evidencia lleva como título: “Luis D’Elía se mostró como vocero de Irán: Me han pedido los compañeros de la Guardia Revolucionaria”.

Stornelli pidió además sumar al expediente distintas publicaciones extraídas de plataformas digitales que dan cuenta de los dichos del dirigente. El requerimiento menciona un mensaje publicado el 28 de febrero de 2026 por el usuario “@atlanticsurff” en la red social X, y otro contenido difundido por la cuenta “@indignado” en la red social Facebook.

El petitorio impulsado por Stornelli exige arbitrar medidas urgentes para garantizar la debida preservación del contenido de todas las publicaciones denunciadas. El objetivo de la fiscalía es resguardar las pruebas digitales aportadas y evitar su eventual eliminación de la web.

Como paso fundamental para la investigación penal, el titular de la fiscalía federal Nº 4 de Comodoro Py exigió que se cite a prestar declaración indagatoria a D’Elía para que responda formalmente por los hechos. El escrito judicial finaliza con una aseveración directa, fáctica y contundente: “El antisemitismo es un delito”.