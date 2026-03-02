MAR DEL PLATA: Encerró a su expareja y roció la puerta con combustible

ZONALES





Una mujer de 41 años fue rescatada de un departamento del barrio Santa Rita en el que se encontraba encerrada con llave desde el exterior, y su expareja, un hombre de 65 años, fue aprehendido acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

El hecho se registró en un complejo habitacional ubicado en la calle De los Inmigrantes al 600, donde una mujer estaba siendo retenida contra su voluntad.

Según la víctima, fue su expareja quien la encerró el día anterior luego de una discusión, en la que tras amenazarla roció la puerta con combustible, con intenciones de incendiar la casa con la mujer dentro.

Personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) acudió al lugar y constató que la puerta del inmueble señalado estaba cerrada con llave desde afuera, mientras desde el interior la mujer solicitaba auxilio. También fue advertido un fuerte olor a combustible y observaron líquido inflamable esparcido en la puerta de ingreso y en el piso.

Con la colaboración del propietario del inmueble, quien paradójicamente resultó ser la expareja de la víctima, se procedió a la apertura del departamento. La mujer fue asistida y manifestó que el hombre la había dejado encerrada y que había arrojado combustible en la puerta mientras la amenazaba de muerte.

En el sector de estacionamiento del complejo fue hallado un bidón plástico amarillo con combustible en su interior, que fue secuestrado por la policía.

La Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata dispuso la aprehensión del hombre por el delito de privación ilegítima de la libertad y ordenó las diligencias de rigor. El acusado fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.