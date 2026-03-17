Las impactantes imágenes de los destrozos del temporal: árboles caídos, una pared derrumbada y techos volados

La tormenta tuvo un gran impacto tras su paso por el AMBA este martes pasado el mediodía. En Capital Federal, barrios porteños como Parque Lezama, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo reportaron incidentes vinculados a ráfagas que rondaron los 80 km/h.

La zona de Parque Lezama fue de las más afectadas, donde los árboles caídos bloquearon el paso.

Ensenada es otra de las localidades afectadas. También en el partido de Moreno se reportó que una intensa ráfaga causó daños en algunas zonas.

Desde la intendencia de Moreno, confirmaron a este medio que aún no se ha terminado de calcular los daños, pero “ hubo postes caídos, cayeron algunos árboles viejos grandes y hubo voladuras de techos en seis casas aproximadamente”. También indicaron que Defensa Civil “recibió 35 llamados aproximadamente”.

Asimismo, en el supermayorista Vital, ubicado en el puente Graham Bell y la calle Corvalán de Moreno, se derrumbó una pared y se voló la valla con el nombre del comercio debido a la fuerza del temporal. Un trabajador del supermercado resultó herido. El hombre fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, aunque aún se desconoce la gravedad de sus heridas. “El muchacho estaba cerrando el portón y una hoja le cayó encima ”, confirmó a TN un testigo.

En una de las grabaciones difundidas por Semanario Actualidad , un vecino del barrio Sambrizzi de Paso del Rey captó el momento en que se voló un techo y casi impacta su auto, que estaba estacionado en el garaje.

Según informó un

“La ráfaga fue de 30 ó 40 segundos” , dijo otro vecino que estaba levantando las ramas y chapas que cayeron sobre su casa, en la calle Corvalán.

En las zonas afectadas de Moreno trabajó personal de Defensa Civil, Espacios verdes, Tránsito, Guardaparques, Cruz Roja y Edenor, aseguraron desde la intendencia.

Uno de los principales impactos del temporal se vio en el sistema eléctrico. De acuerdo con los reportes de las distribuidoras, más de 37.000 hogares quedaron sin luz este martes por la tarde .

Por su parte, el gobierno de la Ciudad difundió una serie de recomendaciones para minimizar riesgos . Entre ellas, evitar transitar por calles inundadas, retirar objetos de balcones que puedan volarse, asegurar materiales en obras en construcción y no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua. También se hizo especial hincapié en no tocar cables caídos ni estructuras eléctricas en la vía pública.

Fuente: TN