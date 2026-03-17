Estafa virtual: se hicieron pasar por PAMI, le hicieron descargar una app y le vaciaron la cuenta

MADARIAGA





Un vecino denunció haber sido víctima de una estafa telefónica, luego de que delincuentes se hicieran pasar por un supuesto representante del PAMI y lograran acceder a su cuenta bancaria.





Según consta en la declaración, el hecho ocurrió el 16 de marzo alrededor de las 16 horas, cuando el damnificado recibió un llamado de un hombre que se identificó como “Nicolás Moreno”, operador de PAMI desde la ciudad de Córdoba.





Durante la comunicación, el estafador lo mantuvo varios minutos en línea y le envió un enlace para descargar una aplicación llamada “Supremo Mobile Assist”, una herramienta de acceso remoto que permite controlar el dispositivo a distancia.





Cómo fue la maniobra





Tras instalar la aplicación, el denunciante ingresó a su cuenta de Cuenta DNI del Banco Provincia, donde constató que tenía un saldo de 20 mil pesos. Sin embargo, a los pocos segundos el dinero desapareció, al mismo tiempo que se cortó la comunicación con el supuesto operador.





Posteriormente, pudo determinar que el dinero fue transferido a una cuenta a nombre de Tamara Abigail Ledesma, aunque aseguró no conocer a esa persona ni tener vínculo alguno.





Medidas tomadas





Luego del hecho, la víctima desinstaló la aplicación de su teléfono y bloqueó los números desde los cuales fue contactado, con el objetivo de evitar nuevas maniobras.





El caso fue denunciado como defraudación informática, una modalidad de estafa cada vez más frecuente que utiliza engaños telefónicos y aplicaciones de acceso remoto para robar dinero de cuentas bancarias.





Recomendaciones





Desde las autoridades recuerdan que ningún organismo oficial solicita la descarga de aplicaciones ni datos personales por teléfono, por lo que ante este tipo de llamados se recomienda cortar la comunicación de inmediato.