La selección argentina jugará su segundo amistoso antes del Mundial contra Zambia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes que la Selección Argentina jugará su segundo amistoso antes de la Copa del Mundo 2026 contra Zambia . El partido será en la Bombonera , al igual que el primer encuentro frente a Mauritania , y se llevará adelante el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15.

“La Asociación del Fútbol Argentino le agradece a la Federación de Fútbol de Guatemala el esfuerzo realizado y la voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria de la FIFA”, sumaron en el comunicado, en relación al encuentro que había sido pactado previamente con dicha selección.

En las horas previas ya había versiones de la cancelación del encuentro debido a que Guatemala jugará contra Argelia cuatro días antes, y las reglas de la FIFA prohíben que una selección juegue en dos continentes distintos en una misma ventana .

#FechaFIFA La Selección Argentina afrontará su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA ante Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15, en La Bombonera. 📰 https://t.co/5ZJrH1WWAz pic.twitter.com/2HfzNi7dla

El partido contra Zambia es el segundo compromiso de la albiceleste en la antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá . El anuncio llega horas después de la confirmación del amistoso contra Mauritania. Ambos encuentros surgen tras la cancelación de la Finalissima frente a España.

El objetivo es mantener el ritmo de competencia. Esta será la despedida de los jugadores de la selección frente a los hinchas argentinos antes del inicio del torneo, en un estadio que promete alta convocatoria. La información sobre el valor de las entradas se dará a conocer el sábado, mientras que la venta se llevará adelante el lunes .

Los convocados para el amistoso ya fueron anunciados esta semana, y allí figuran varias sorpresas de cara a la Copa del Mundo como Valentín Barco, Máximo Perrone, Gabriel Rojas, Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli.

Mauritania no atraviesa su mejor momento futbolístico y llega a este encuentro con una racha adversa. El equipo que dirige el español Aritz López Garai lleva seis partidos sin ganar -tres empates y tres derrotas- y no consigue una victoria desde el 5 de septiembre del año pasado .

En ese entonces venció 2-0 a Togo como local en las eliminatorias para el Mundial. Su presentación más reciente fue el 25 de noviembre, con una caída por 2-0 ante Kuwait en la clasificación de la Copa Árabe.

En la clasificatoria de la Copa del Mundo, el seleccionado africano formó parte del grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur. Su desempeño lo dejó en la penúltima ubicación , únicamente por encima de Sudán del Sur, con siete puntos en diez partidos, reflejo de una campaña irregular.

Entre los nombres propios del plantel aparecen Said Imigene, defensor del Leganés; el mediocampista Oumar Ngom, del Lecce italiano; y el delantero Aboubakary Koita, que juega en el AEK de Grecia.

El jugador con mayor cotización es Lamine Ba , francés de nacimiento pero nacionalizado mauritano, que se desempeña en la segunda división de Polonia y tiene un valor cercano a los 600.000 euros según Transfermarkt. La comparación con Argentina marca una diferencia amplia: Enzo Fernández y Julián Álvarez encabezan la lista con tasaciones cercanas a los 90 millones de euros.

El anuncio del encuentro fue difundido por la propia selección de Mauritania en sus redes sociales, con Lionel Messi como protagonista de la imagen, acompañado por su característico número 10.

El amistoso para la albiceleste funciona como una oportunidad de prueba más que de exigencia: sin incidencia estadística y ante un rival de menor jerarquía, el foco va a estar puesto en pulir aspectos del juego y observar variantes individuales de cara a la conformación de la lista definitiva.

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Fuente: La Nación