Descubren que las pitones podrían ayudar a perder peso

Científicos estadounidenses identificaron un metabolito en pitones que regula el apetito y provoca pérdida de peso en ratones obesos, un hallazgo que podría orientar investigaciones biomédicas sobre obesidad y metabolismo humano.

Las pitones presentan un metabolismo basado en largos periodos de ayuno seguidos de ingestas masivas, un patrón que provoca cambios fisiológicos significativos. A diferencia de los humanos, que consumen pequeñas cantidades de alimento varias veces al día, estas serpientes pueden ingerir presas equivalentes a casi su peso corporal y pasar meses sin alimentarse .

Tras una comida, los órganos de las pitones pueden aumentar su tamaño más del 50% , el gasto energético se incrementa notablemente y ciertas células, como las beta del páncreas, se multiplican rápidamente. Este comportamiento fue objeto de estudio por investigadores de Stanford Medicine, Colorado Boulder y Baylor, quienes identificaron un metabolito en la sangre que actúa como supresor del apetito .

El metabolito aumenta mil veces en las pitones después de una ingesta abundante y permite que estas serpientes mantengan su salud metabólica pese a períodos prolongados sin comer . Según los científicos, este compuesto provoca que “los ratones de laboratorio obesos rechacen sus bolitas de comida y pierdan peso”, reproduciendo un efecto similar al de fármacos como la semaglutida, comercializada como Ozempic o Wegovy .

Los investigadores señalaron que aún es pronto para determinar si este metabolito podría convertirse en un fármaco para la pérdida de peso en humanos. No obstante, el estudio refuerza la relevancia de investigar extremos fisiológicos en el reino animal. En el pasado, los reptiles aportaron compuestos útiles en medicina: el veneno de serpiente fue fuente de medicamentos para la presión arterial y anticoagulantes, y l a semaglutida se desarrolló a partir de una hormona de un lagarto venenoso , el ‘monstruo de Gila’, que regula la glucosa sanguínea.

Las pitones no son animales de laboratorio habituales; pueden alcanzar hasta 90 kilos y superar los 20 años de vida en la naturaleza. Su respuesta fisiológica a ingestas masivas permitió estudiar cómo sus órganos y células se adaptan rápidamente a cambios nutricionales extremos.

Horas después de comer, órganos como el corazón crecen más del 50%, las necesidades energéticas se incrementan en más del 40% y células beta productoras de insulina se multiplican exponencialmente. Al administrar el metabolito a ratones en niveles comparables a los observados en pitones, los científicos no registraron cambios en el gasto energético ni en la proliferación celular, pero sí observaron un efecto sobre el apetito y el consumo de alimentos.

En los experimentos, ratones obesos tratados con el metabolito comieron menos que los de control y, tras 28 días, redujeron su peso corporal en un 9% sin modificar la ingesta de agua, la actividad física ni el gasto energético. Los investigadores señalaron que el compuesto podría servir de base para terapias que fomenten la saciedad sin provocar efectos secundarios como náuseas o pérdida muscular, presentes en medicamentos actuales como Ozempic o Wegovy.

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Fuente: La Nación