La querella pidió 15 de cárcel por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo: “El incendio existió y lo provocó Pettinato”

En la cuarta audiencia contra Felipe Juan Pettinato (32) , el abogado que representa a la familia de Melchor Rodrigo (43) pidió que sea condenado a 15 años de cárcel por el delito de " estrago doloso seguido de muerte " por el trágico incendio registrado el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Belgrano del hijo del ex saxofonista de Sumo.

Alejandro Drago , por parte de la querella, empezó su alegato repasando las pruebas sobre el hecho ocurrido en el departamento de Aguilar al 2300.

Para él, en representación de Delia Beatriz Muzio (81), la mamá del neurólogo, hubo tres elementos fundamentales.

" El incendio existió y lo provocó Pettinato . Contamos con la prueba testimonial y pericial. Todos los vecinos dieron cuenta de que ocurrió ese incendio, se tuvo que evacuar el edificio, y el médico legista declaró que si 'hubiera ocurrido unos pisos más abajo, se hubiera puesto en riesgo todo' y la consecuencia de este incendio fue la muerte de Melchor Rodrigo", argumentó Drago.

Durante su alegato, que se extendió durante más de una hora, afirmó que los peritos "ubicaron una zona de origen porque había marca de fuego en el techo y en las paredes, y obviamente por la carbonización de las piernas de Melchor", para demostrar que el foco ígneo se inició en las piernas del neurólogo fallecido.

Pettinato se puso una remera azul y se conectó desde su celular en el estudio de sus defensores. Tomó mate y se mantuvo inmutable durante el alegato de Drago, excepto cuando éste le cuestionó no haber ayudado a "su amigo".

Además, el abogado lo increpó porque nunca declaró: "No hubo un llamado, un mensaje, algo. Eso era lo esperable de una persona de bien que se considera inocente , hubiera sido bueno que se presente, que pida perdón o que de detalles de lo que pasó esa noche. Lo que sabemos es que el incendio existió y que lo provocó Pettinato".

Cómo se inició el fuego es una incógnita que atravesó las tres audiencias: los peritos confirmaron que las llamas empezaron en la zona de las piernas del neurólogo que, se presume, estaba semi sentado en un sillón del living, durmiendo, previo al incendio.

En su cuerpo hallaron restos de dos drogas metilfenidato, que se usa para controlar los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDH); zolpidem, un sedante recetado para el tratamiento del insomnio con acción a corto plazo, y clomipramina, un antidepresivo.

De acuerdo a los relatos de su familia y de los médicos, es una combinación de drogas "posible" bajo "estricto control médico" y que, además, coincide con su diagnóstico y la situación que acababa de atravesar: dio una conferencia virtual y había estado preparándola toda la noche.

Esa combinación de sustancias podría -de acuerdo a los testigos que declararon en el debate- haberlo dejado en un estado de somnolencia que le impidió reaccionar ante el inicio de las llamas.

Drago también cuestionó el tiempo que tardó Pettinato en pedir ayuda y que "no hizo nada para ayudarlo".

"¿Por qué no intentó siquiera socorrerlo? Es la pregunta que se repite la familia, la madre de la víctima. Ni siquiera pidió disculpas , nada, ni directamente ni a través de terceros", le objetó.

Para Drago, "no existió nunca una prueba científica que permita controvertir estos tres elementos: el incendio, que ese incendio produjo la muerte y que no fue un accidente, y que provocó la muerte de Melchor Rodrigo".

" Me mandé la cagada porque prendí el pucho ", declararon los testigos que dijo Pettinato mientras su departamento ardía en llamas.

"Dio dos versiones, primero lo del pucho y en la clínica Zabala habló de un encendedor con tapa metálica. ¿Dónde está ese encendedor? No sabemos porque no declaró. Nos preguntamos algo ¿Por qué nunca dio una versión de lo que pasó esa noche? Está dentro de su derecho constitucional de no declarar, pero desde lo humano o desde la mirada de la familia, es inexplicable ", concluyó Drago.

Y cerró: "Es por eso que en base a todas estas consideraciones, el pedido de esta querella es 15 años de prisión efectiva con costas y accesorias legales".

Además, aclaró que no pedirá la detención inmediata si se da un veredicto condenatorio, pero que sí se mantenga la prohibición de salida del país y que "el día que se confirme esta condena, que le impongan a Pettinato una presentación cada 15 días para firmar en el tribunal".

El delito por el que pidió esa pena es " estrago doloso seguido de muerte " y prevé penas que van de 10 a 25 años. El hijo de Roberto Pettinato tiene, además, una condena confirmada a 9 meses de prisión en suspenso, más una serie de medidas restrictivas como someterse a un tratamiento y fijar residencia, que deberá cumplir hasta febrero de 2027.

El 30 de marzo será el turno del alegato del fiscal Fernando Klappenbach y el 6 de abril, de la defensa, en manos de Norberto Frontini y Lucio Simonetti, quienes también representan a Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes previsionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Ese mismo día se realizarán las réplicas que correspondan y se definirá cuándo será el veredicto.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín