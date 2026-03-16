Condenaron a 23 años y cuatro meses de prisión al acusado del crimen de Kim Gómez en La Plata

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata condenó a 23 años y cuatro meses de prisión al único imputado por el crimen de Kim Gómez , la nena de 7 años asesinada el 25 de febrero de 2025 en un asalto registrado en el barrio de Altos de San Lorenzo.

Los jueces consideraron que el adolescente -quien tenía 17 años cuando ocurrió el episodio y ahora es mayor de edad- fue coautor del delito de "homicidio en ocasión de robo y robo en poblado y en banda en concurso real ".

El proceso contra el acusado se hizo de acuerdo con las normas que determina el código de Responsabilidad Penal Juvenil. Los montos de las penas son distintas que en el fuero ordinario. No obstante, el tribunal aplicó una de las condenas más severas que registre el fuero en esta ciudad.

El 4 de marzo, el acusado fue declarado culpable como coautor del asesinato de Kim, quien estaba dentro del coche robado y cuando quiso salir quedó atrapada con el cinturón de seguridad. Colgada del Fiat Palio, fue arrastrada por casi 15 cuadras y murió por los golpes.

El hecho provocó conmoción local y tuvo repercusiones a nivel nacional. Reabrió el debate sobre la edad de la imputabilidad de los menores contemplada en el Código Penal. Marcos Gómez, papa de la víctima se convirtió en un referente del debate. Tanto que fue convocado al Congreso cuando se discutió -y luego se aprobó- la reforma que dispuso la baja en la edad que la Justicia considera imputable al autor de un ilícito.

En esa audiencia de hace casi dos semanas, los jueces adelantaron el veredicto de culpabilidad pero dejaron pendiente la lectura de los fundamentos y la determinación del monto de la pena, que se conoció este lunes en la sede de los tribunales de menores, en 7 y 520.

La fiscal de juicio, Mercedes Catani, había solicitado una condena de 23 años y cuatro meses de prisión para el acusado, hoy de 18 años. Y la defensa -a cargo de Raquel Ponzinibio- sostenía que el chico debía ser condenado por homicidio culposo. Es decir, que no tuvo intención de matar a Kim. Argumentó que no alcanzó a ver que en el auto había otro ocupante cuando bajaron a la madre con la amenaza de armas, en la esquina de 24 y 72, a 10 minutos del centro de la capital provincial.

Florencia Barboza, madre de Kim y quien manejaba el Palio esa tarde trágica, tuvo que declarar en el juicio. Su testimonio resultó desgarrador. Los magistrados tuvieron que interrumpir en varias oportunidades el relato porque la mujer no paraba de llorar.

"Es un paso adelante. Al menos podemos sostener que su muerte no fue en vano ", alcanzó a decir Marcos, el padre de la chiquita luego de conocida la sentencia.

La investigación del robo seguido de muerte también alcanzó a un segundo adolescente que tenía 14 años al momento del hecho. Por su edad y la legislación vigente al momento del hecho, fue declarado no punible y no fue sometido a juicio por lo ocurrido.

En su caso, la Justicia dispuso su alojamiento en un instituto de régimen cerrado y máxima seguridad, donde permanecerá bajo tratamiento interdisciplinario y seguimiento de equipos técnicos durante un período de 2 años.

Fuente: Clarín